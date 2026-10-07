Cunhados são presos acusados de comandar duas bocas de fumo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 07/10/2026 às 09h00

Uma ação de policiais da Força Tática do 5º Batalhão sob comando do Ten Cel Jairo, prendeu dois cunhados suspeitos de comandar duas bocas de fumo na Rua Linha Eletronorte, bairro Aponiã em Porto Velho.

Segundo a PM, as equipes receberam diversas denúncias sobre a movimentação de viciados e atuação dos suspeitos em dois imóveis e depois de montar o cerco realizaram a abordagem.

Na revistas nos dois locais, foram encontrados entorpecentes, dinheiro, balanças de precisão e celulares de procedência duvidosa. Ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.