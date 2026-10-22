Concessionárias temem redução de preços dos pedágios prometida por Marcos Rogério e outros eleitos e querem negociar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/10/2026 às 08h40

As promessas de redução dos preços dos pedágios feitas pelo governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), e por outros futuros governadores acenderam um alerta entre concessionárias rodoviárias. Segundo reportagem da CNN Brasil, as empresas querem discutir as propostas com os novos governos antes de recorrer à Justiça em eventuais conflitos sobre os contratos.

Em Rondônia, Marcos Rogério defendeu diminuir as tarifas da BR-364 e construir uma rodovia estadual alternativa para reduzir a dependência da estrada federal. Conforme a CNN, ele também afirmou, em entrevistas à imprensa local, ter conversado sobre o assunto com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A cobrança já havia levado a discussão ao Senado. Em fevereiro, Marcos Rogério afirmou que os valores estavam entre os mais altos do país, durante debate sobre a convocação do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para prestar esclarecimentos. O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) também questionou as tarifas e disse que os motoristas estavam sendo prejudicados.

O segundo turno presidencial, marcado para domingo (25), poderá alterar o ambiente político dessa negociação. Flávio aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pesquisas recentes, embora levantamentos também indiquem empate técnico. Caso vença, o PL passará a comandar simultaneamente a Presidência e o governo de Rondônia.

De acordo com a CNN, as concessionárias receiam que propostas dos novos governadores afetem contratos, afastem investidores e ampliem a resistência às cobranças. Além de Rondônia, a reportagem cita iniciativas anunciadas por Sergio Moro, no Paraná, Dr. Daniel, no Pará, e Cleitinho, em Minas Gerais. As propostas incluem fiscalização, negociação de tarifas e extinção de pedágios.

No caso rondoniense, a construção de uma estrada alternativa e a redução dos preços são propostas distintas. A primeira depende da apresentação de um projeto de infraestrutura; a segunda ainda precisa ter seu mecanismo esclarecido. A definição desses caminhos permitirá avaliar o alcance das medidas e seus possíveis efeitos para quem utiliza a BR-364.

Os pedágios da BR-364 em Rondônia são administrados pela concessionária Nova 364 e apontados por representantes da bancada federal como estando entre os mais caros do Brasil. A cobrança é alvo de críticas de usuários e parlamentares pelo peso das tarifas sobre os deslocamentos da população e o transporte de mercadorias.