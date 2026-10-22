Pimenta Bueno ganha destaque nacional na educação com estudantes premiados em olimpíada e feira científica

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 22/10/2026 às 09h04

Pimenta Bueno, em Rondônia, vem conquistando espaço no cenário educacional brasileiro. Depois de estudantes do município receberem uma medalha na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), uma nova conquista coloca a cidade em evidência. Desta vez, duas alunas da Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias representam Rondônia em uma feira nacional de ciência e tecnologia, realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

As estudantes Nethelly Boritza e Jhennifer Delmonico participam da XVI Feira de Ciências, Engenharias e Tecnologia (Fetec/MS), realizada entre os dias 18 e 21 de outubro de 2026, apresentando o projeto EcoDigestor, desenvolvido sob orientação da professora Priscila Pomini.

A participação foi garantida após as alunas conquistarem o primeiro lugar na II Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional de Rondônia (Expocitec-RO), promovida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O projeto EcoDigestor, também chamado de biodigestor, foi o trabalho que garantiu às estudantes a oportunidade de apresentar uma pesquisa desenvolvida na escola pública de Pimenta Bueno em um evento que reúne projetos científicos de diferentes regiões do Brasil.

A Fetec/MS é promovida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do Grupo Arandú de Tecnologia e Ensino de Ciências (Gatec), vinculado ao Instituto de Química da instituição.

Além de apresentar o projeto, as estudantes têm a oportunidade de trocar experiências com alunos, professores e pesquisadores, ampliando seus conhecimentos e o contato com iniciativas científicas desenvolvidas em outras partes do país.

Pimenta Bueno também conquistou medalha em olimpíada nacional

A participação das duas estudantes na feira científica reforça uma sequência de resultados positivos alcançados por escolas de Pimenta Bueno em competições educacionais.

Em setembro deste ano, estudantes da Escola Estadual de Ensino Integral Professor Valdir Monfredinho chegaram à final da 18ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada na Unicamp, em Campinas, São Paulo, e conquistaram a Medalha de Cristal.

A equipe Heranças do Saber, formada pelos estudantes Júlia Aguiar, Felipe Ferreira e Emylli Vitória, do 9º ano, sob orientação da professora Scheila Haese, representou Rondônia na etapa nacional da competição.

A dimensão da conquista chama a atenção. A olimpíada reuniu mais de 64 mil equipes de todo o Brasil, com mais de 250 mil participantes. Após as etapas classificatórias, apenas 353 equipes chegaram à final presencial.

Entre as quatro equipes de Rondônia classificadas, a Escola Professor Valdir Monfredinho foi a única representante de uma escola pública estadual.

A conquista ganhou ainda mais destaque quando, durante o voo de retorno para Rondônia, o comandante da aeronave anunciou a premiação aos passageiros, que homenagearam os estudantes e professores com aplausos.

Educação de Pimenta Bueno ultrapassa as fronteiras de Rondônia

As duas conquistas mostram que estudantes de Pimenta Bueno vêm alcançando resultados que ultrapassam o cenário estadual e ganham reconhecimento nacional.

Em um intervalo de menos de dois meses, alunos de duas escolas públicas do município se destacaram em áreas diferentes do conhecimento: História, ciência e tecnologia.

Os resultados também evidenciam a importância do trabalho desenvolvido por professores e equipes pedagógicas, que incentivam a participação dos estudantes em projetos, pesquisas e competições educacionais.

Mais do que medalhas e classificações, essas experiências representam oportunidades de aprendizado, desenvolvimento pessoal e contato com instituições de ensino e pesquisa de diferentes regiões do país.

Pimenta Bueno demonstra, com essas conquistas, que a educação pública do interior de Rondônia tem potencial para competir, conquistar reconhecimento e representar o estado em eventos nacionais.

Para os estudantes, professores e familiares, os resultados representam o reconhecimento de um trabalho construído dentro das escolas. Para o município, são conquistas que fortalecem sua presença no cenário educacional brasileiro e servem de incentivo para que outros jovens também busquem novas oportunidades por meio da educação.