Cirone Deiró destaca parceria com a ASSDACO e reafirma compromisso com Cacoal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/10/2026 às 08h10

O deputado estadual Cirone Deiró, do União Brasil, reafirmou seu compromisso com Cacoal ao destacar a importância das parcerias construídas ao longo dos anos com instituições que prestam serviços à população. O parlamentar afirmou que sua atuação no município representa uma trajetória de trabalho, confiança e dedicação que ultrapassa o exercício de um mandato.

A manifestação foi acompanhada de uma referência ao depoimento de Cidinha, coordenadora-geral da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO). Segundo Cirone, o relato demonstra a relevância da colaboração estabelecida com entidades que desenvolvem atividades voltadas ao atendimento da comunidade.

Ao comentar o trabalho realizado em conjunto com essas instituições, o deputado ressaltou o reconhecimento às pessoas envolvidas nas ações de assistência. Ele expressou gratidão pela oportunidade de contribuir com as atividades e de atuar ao lado de profissionais e colaboradores dedicados ao cuidado de outras pessoas.

Para Cirone Deiró, os resultados alcançados na vida pública devem ser avaliados pela capacidade de produzir mudanças positivas na realidade da população. O parlamentar relacionou esse entendimento à continuidade das parcerias e ao fortalecimento das organizações que oferecem serviços considerados essenciais.

O deputado também enfatizou que pretende manter sua ligação com Cacoal e seus moradores, apresentando o trabalho desenvolvido ao longo dos anos como parte de um compromisso permanente com o município.