Jean Mendonça destina R$ 90 mil para aquisição de equipamentos agrícolas em Vale do Paraíso

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/10/2026 às 07h50

A Associação dos Produtores Rurais do Colibri (APRUC), localizada no município de Vale do Paraíso, em Rondônia, foi contemplada com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 90 mil destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL). O investimento é voltado ao apoio à horticultura, por meio de equipamentos agrícolas que poderão contribuir para as atividades desenvolvidas pelos produtores.

Entre os equipamentos anunciados estão um tratorito e uma plantadeira. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca oferecer melhores condições de trabalho aos agricultores atendidos pela associação, além de contribuir para o aumento da produtividade.

A destinação dos recursos foi divulgada pelo próprio deputado, que destacou os benefícios esperados com a utilização dos equipamentos. Jean Mendonça afirmou que a medida pretende proporcionar mais qualidade de vida aos produtores rurais e fortalecer a produção hortícola no município.

O valor de R$ 90 mil foi direcionado à APRUC por meio de emenda parlamentar. A associação é a beneficiária da iniciativa, que tem como finalidade ampliar o suporte às atividades agrícolas de seus integrantes.