O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva com trovoadas atinge Rondônia e Acre nesta quinta-feira (22)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 22/10/2026 às 08h00

A quinta-feira (22) mantém o padrão de instabilidade mais intensa em Rondônia e no Acre, dois dos estados que mais têm concentrado chuva com trovoadas ao longo da semana no Norte do país. Em Rondônia, o fenômeno se repete pelo terceiro dia seguido: Porto Velho tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e à noite, com uma breve trégua à tarde, quando ficam apenas pancadas de chuva isoladas; esse comportamento também costuma atingir a região de Ariquemes e o Vale do Jamari, no norte do estado, além da área de Ji-Paraná, mais ao leste, com máxima de 34°C.

O Acre segue o mesmo padrão, com chuva e trovoadas isoladas tanto pela manhã quanto à tarde em Rio Branco, evoluindo para pancadas de chuva isoladas mais fracas à noite; esse sistema também tende a atingir o Alto Acre, na fronteira com a Bolívia e o Peru, e a região de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do estado, com máxima de 34°C e umidade podendo chegar a 97%, uma das mais altas do país neste dia.

Roraima tem um dia mais estável que o restante da Região Norte, com muitas nuvens ao longo de todo o dia, tanto em Boa Vista quanto na Serra da Lua e no Baixo Rio Branco, mas sem chuva significativa prevista, com máxima de 35°C.

O Amazonas mantém possibilidade de chuva isolada pela manhã e tarde em Manaus, fechando a noite apenas com muitas nuvens, sem chuva prevista - um comportamento que também costuma valer para o Médio Solimões e para a região do Rio Negro. Já o Pará e o Amapá seguem com tempo mais estável, com muitas nuvens ao longo de todo o dia tanto em Belém quanto no Arquipélago do Marajó e no interior amapaense; as máximas ficam em 35°C e 34°C, respectivamente.

O Tocantins segue disparado na liderança do calor nacional: Palmas, o Bico do Papagaio e a região do Jalapão têm máxima de 36°C, a mais alta do país neste dia, sob céu de muitas nuvens, mas sem chuva prevista. Os ventos no Norte seguem fracos na maior parte dos estados, com destaque para rajadas mais presentes em Manaus durante a tarde.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

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Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).