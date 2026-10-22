Drenagem avança em sete bairros de Porto Velho com instalação de 508 manilhas e reduz o acúmulo de água

Por Thaís Alves

Publicada em 22/10/2026 às 08h36

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou a instalação de 508 manilhas e tubos durante os serviços de drenagem executados entre setembro e outubro de 2026.

As intervenções contemplaram ruas e avenidas de sete bairros e localidades da capital, com o objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os problemas causados pelo acúmulo de água nas vias.

Em setembro, foram instaladas 395 manilhas e tubos, distribuídos em 29 registros de serviços. Já em outubro, até o dia 17, foram contabilizadas outras 113 unidades, em dez registros, totalizando 508 instalações no período.

Entre as localidades atendidas estão Cidade do Lobo, Três Marias, Baixa União, Centro, Teixeirão, Castanheira e Nacional. As equipes executaram os trabalhos em diferentes pontos, conforme as necessidades de drenagem identificadas.

No bairro Três Marias, os serviços se concentraram principalmente nas ruas Henrique Valente e Marte, incluindo o trecho próximo à rua Vasco da Gama. Ao todo, foram instaladas 165 manilhas e tubos na localidade.

Já no Cidade do Lobo, foram contabilizadas 243 unidades nos dois meses, com intervenções na rua Aquiles Paraguassu, além de trechos próximos às ruas Gráfica, Magno Arsolino, Geraldo Peres e Gibraltar.

Outras frentes de trabalho contemplaram a avenida Farquar, na região da Baixa União, e a avenida Sete de Setembro, no trecho entre as ruas José de Alencar e Gonçalves Dias, no Centro. Também foram realizados serviços nas ruas Goianésia e Araguaína, no Teixeirão, e na rua Lucilo, próximo à rua Ivan Marrocos, no bairro Castanheira.

Na avenida Sete de Setembro, as equipes executaram 80 metros de drenagem em apenas um fim de semana, com trabalhos realizados no sábado e no domingo. Foram utilizadas manilhas de 80 centímetros de diâmetro, o que permitiu avançar na implantação do sistema de drenagem do trecho.

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância de manter os serviços de infraestrutura nos bairros para melhorar a rotina da população.

“Estamos trabalhando para levar melhorias a diferentes regiões da cidade, com serviços que fazem a diferença no dia a dia dos moradores. A drenagem é fundamental para facilitar o escoamento da água da chuva, reduzir os transtornos causados pelos alagamentos e garantir melhores condições de mobilidade”, afirmou o prefeito.

A instalação de manilhas e tubos permite direcionar a água da chuva para os sistemas de drenagem, o que contribui para reduzir o acúmulo de água nas ruas e melhorar as condições de circulação, especialmente durante os períodos de chuvas intensas.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou a importância da continuidade dos trabalhos para atender às necessidades dos bairros.

“A drenagem é um serviço fundamental para melhorar a infraestrutura dos bairros. Estamos trabalhando de forma contínua para atender às demandas, melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os transtornos enfrentados pelos moradores. Nosso compromisso é seguir avançando com serviços que tragam benefícios concretos para a cidade”, destacou o secretário.

As intervenções fazem parte das ações de infraestrutura realizadas pelo município, com serviços planejados conforme as características de cada trecho e as necessidades identificadas pelas equipes técnicas.

A Seinfra mantém os trabalhos de drenagem em diferentes regiões da capital, com intervenções voltadas à melhoria do escoamento da água da chuva e à redução dos problemas de acúmulo de água nas vias.