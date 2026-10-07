Bombardeio russo deixa 21 mortos na Ucrânia; Ataque a civis

Por G1

Publicada em 07/10/2026 às 09h34

A Rússia lançou um bombardeio em larga escala com mísseis e drones contra a Ucrânia nesta quarta-feira (7), que deixou 21 mortos e dezenas de feridos, a maioria deles em um edifício residencial em Pryluky, segundo autoridades ucranianas.

O ataque aéreo russo teve como principal alvo civis e a infraestrutura energética ucranianos, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com prédios residenciais e instalações industriais e de energia danificados.

Zelensky disse também disse que o ataque aéreo russo contra civis ucranianos foi "um presente de aniversário" para o presidente Vladimir Putin, que completou 74 anos nesta quarta.

"Hoje, como um 'presente' de aniversário para Putin, o Exército russo destruiu um prédio residencial em Pryluky, na região de Chernigov. Era um prédio comum de cinco andares. (...) No total, a infraestrutura de Kyiv e de 12 regiões foi atacada na noite passada. Os russos queriam realizar um ataque doloroso e ostensivo e este foi um mais vis", afirmou Zelensky.

Segundo Zelensky, o ataque aéreo russo deixou mortos e feridos nos seguintes locais:

15 mortos e 50 feridos em um prédio residencial em Plyluky. Quatro crianças morreram e outras sete ficaram feridas;

2 mortos e 8 feridos em prédios residenciais em Dnipro e em Kremenchuk;

2 mortos em Kiev;

2 mortos em Oleksandriya.

Trabalhos de resgate em edifício residencial em Pryluky, em Chernigov, na Ucrânia, atingido por ataque aéreo russo em 7 de outubro de 2026. — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Trabalhos de resgate em edifício residencial em Pryluky, em Chernigov, na Ucrânia, atingido por ataque aéreo russo em 7 de outubro de 2026. — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

A Rússia lançou ao todo 130 drones —sendo um terço deles com propulsão a jato—, 48 ​​mísseis de cruzeiro e também mísseis balísticos no ataque, informou a Força Aérea ucraniana. 161 dos projéteis foram abatidos pelas defesas aéreas do país, ainda segundo o órgão.

O Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças realizaram um "ataque massivo" contra instalações do complexo militar-industrial em Kiev e outras regiões da Ucrânia utilizando armamento de alta precisão lançado por terra, mar e ar, além de drones.

Segundo o comunicado russo, os alvos incluíam locais onde a empresa de defesa ucraniana Fire Point fabrica e armazena seus mísseis de cruzeiro Flamingo e drones de médio e longo alcance em Kiev, bem como regiões de Kiev, Chernigov, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava e Kharkiv.

Nos últimos dias, Putin afirmou que puniria a Ucrânia por conta dos bombardeios realizados contra refinarias de petróleo russas e deu a entender que escalaria os bombardeios quase diários contra o território ucraniano.

Em reação ao ataque russo, a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Rússia está "adotando uma estratégia deliberada de terror" e que o bloco europeu está "intensificando os esforços para proteger a Ucrânia".

'Mais uma noite sem dormir'

Fogo e fumaça se elevam na cidade durante um ataque russo com mísseis e drones, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev , Ucrânia — Foto: REUTERS/Vladyslav Sodel

"Mais uma noite sem dormir, mais um ato de terror, depois do qual as pessoas ainda têm que planejar seu dia de trabalho apesar de tudo", acrescentou.

Kiev e Poltava, na região central da Ucrânia, a região sudeste de Dnipropetrovsk e Kharkiv, no nordeste, foram os principais alvos dos ataques russos, segundo a Força Aérea Ucraniana.

Na semana passada, Zelensky afirmou que a Ucrânia havia disparado em combate seu primeiro míssil balístico de fabricação nacional, produzido pela Fire Point.

Em entrevista à Reuters na semana passada, o líder ucraniano disse esperar que a empresa tenha um míssil FP-9 de longo alcance pronto até o outono, o qual, segundo a empresa, será capaz de atingir Moscou.

Míssil atinge prédio de apartamentos

Em Pryluky, na região norte de Chernigov, um míssil russo atingiu um prédio residencial de cinco andares, informaram as autoridades regionais. Pelo menos quatro pessoas morreram no local e outras 20 ficaram feridas, enquanto mais moradores podem estar soterrados sob os escombros, disseram as autoridades locais.

Imagens de vídeo mostraram equipes de resgate retirando pessoas debaixo dos destroços.

Muitos moradores de Kiev buscaram abrigo nas estações de metrô subterrâneas da cidade, à medida que autoridades ucranianas e a inteligência militar divulgavam alertas sobre os iminentes ataques.

Diversas explosões estrondosas ecoaram pela capital durante a noite, disseram testemunhas à Reuters.

"O metrô é melhor, porque moramos no 9º andar de um prédio alto, e é realmente assustador estar no 9º andar e mísseis estarem voando na sua direção", disse Lesia, uma moradora de Kiev de 49 anos, à Reuters.

Autoridades ucranianas afirmaram que mísseis balísticos russos, além dos drones, também atingiram Kyiv.

Durante meses, a Ucrânia sofreu com uma grave falta de defesas aéreas, o que levou Zelensky e outros funcionários a pedirem repetidamente ajuda e mais suprimentos.

Ataques aéreos noturnos na cidade de Dnipro, no sudeste do país, danificaram uma instalação industrial, infraestrutura de transporte em Zaporizhzhia e prédios residenciais em Kremenchuk, disseram autoridades regionais no aplicativo de mensagens Telegram.