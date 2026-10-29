Aquisição de equipamentos de apoio às atividades assistenciais amplia estrutura das unidades hospitalares

Por Ludmary Nascimento

Publicada em 29/10/2026 às 16h13

A estrutura das unidades hospitalares estaduais é impulsionada pelo governo de Rondônia, com a aquisição de equipamentos que auxiliam no atendimento e nos cuidados diários aos pacientes.

Ao todo, foram investidos R$ 383.960 mil na compra de materiais para apoiar as atividades assistenciais e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

Entre os itens adquiridos estão:

592 suportes para soro;

489 escadas hospitalares;

153 cadeiras de rodas para adultos;

68 carrinhos auxiliares;

159 mesas de Mayo (utilizadas para apoiar instrumentos durante procedimentos); e

88 portas-hamper de aço (destinadas ao acondicionamento de roupas e materiais utilizados nos serviços hospitalares).

Os equipamentos contribuem para a rotina das unidades, auxiliando na mobilidade dos pacientes, na organização dos materiais e na realização de procedimentos, conforme a finalidade de cada item.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os equipamentos fortalecem a estrutura hospitalar da rede estadual, além de oferecer melhores condições de atendimento à população rondoniense.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, destacou que a aquisição busca fortalecer a estrutura das unidades e apoiar o trabalho das equipes assistenciais. “Esses equipamentos são importantes para a rotina dos hospitais e contribuem para oferecer melhores condições de atendimento aos pacientes. Nosso objetivo é manter as unidades estruturadas e proporcionar aos profissionais os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde.”

A aquisição integra as ações voltadas ao fortalecimento da rede pública estadual de saúde, com foco na estruturação dos serviços e no suporte às equipes responsáveis pelo atendimento à população.