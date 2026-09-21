Virginia Fonseca usa blusa rasgada de grife de cerca de R$ 4,3 mil: ‘É o modelo, não foi traça’

Por r7

Publicada em 21/09/2026 às 16h10

Virginia Fonseca adora ostentar uma roupa de grife e, nesta sexta-feira (18), não foi diferente. O que chamou a atenção foi que a camiseta escolhida pela influenciadora, ao compartilhar vídeos em uma rede social, estava cheia de furos.

“É o modelo da blusa, viu? Foi traça, não”, explicou Virginia, que segue hospedada na mansão do namorado, Vini Jr., em Madri, na Espanha.

A peça em questão é uma camiseta baby look rosa com efeito “desgastada” da grife espanhola Balenciaga — famosa por seus looks “diferentões” —, como descrito no site, que custa US$ 825 (cerca de R$ 4,3 mil, na cotação atual).

Nesta quinta (17), surpreendeu os seguidores ao mostrar que ganhou uma aliança de compromisso de Vini Jr.

“Após um ano de namoro, veio aí a aliança, grupo”, escreveu ela na legenda da publicação ao som de We Are the Champions (Nós Somos Os Campeões, em português), do Queen.