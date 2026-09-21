Limpeza do local prepara trecho para passeio de Kalamazoo no aniversário da capital

Por Letícia Regis

Publicada em 21/09/2026 às 16h42

Antes de Porto Velho existir como a cidade que hoje conhecemos, Santo Antônio já guardava às margens do rio Madeira uma história marcada pelo movimento, pelo comércio e pelos caminhos que ajudaram a construir a identidade de Rondônia.

Um lugar onde a história começou

Muito antes de se tornar um dos principais símbolos históricos de Porto Velho, Santo Antônio era um importante ponto de circulação às margens do Madeira. A região possuía relevância portuária e fiscal e recebia produtos e matérias-primas que desciam pelas corredeiras do rio em batelões, entre eles quinino, castanha, gado e a borracha.

O historiador e secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, explica que a região também esteve diretamente ligada às primeiras tentativas de construção da ferrovia.

“Essa região era muito importante, uma área portuária e também fiscal. Muitos produtos e matérias-primas, como quinino, castanha, gado e a borracha, desciam pelas corredeiras do Madeira em batelões. Santo Antônio tinha essa força econômica e era o ponto inicial da construção da ferrovia.”

As primeiras iniciativas foram marcadas pela participação de empresas estrangeiras, até que, no início do século XX, a história da ferrovia tomou um novo rumo.

Segundo o historiador, quando o empresário Percival Farquhar assumiu as obras, entre 1907 e 1908, decidiu mudar o ponto inicial da construção. Em vez de Santo Antônio, a ferrovia partiria de Porto Velho, onde seria criada uma verdadeira cidade-modelo para abrigar a estrutura ferroviária.

Com o crescimento de Porto Velho e a transferência da força econômica para o novo ponto inicial da ferrovia, Santo Antônio começou a perder população e importância econômica. Muitas pessoas deixaram a região para viver próximas à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e, com o passar dos anos, o antigo município foi incorporado à capital como distrito.

Hoje, o que permanece são os vestígios de uma história que não desapareceu. A capela, o obelisco, o marco divisório e os trilhos formam um complexo histórico que preserva as marcas de diferentes momentos da formação de Porto Velho.

Do passado para o presente

É justamente nesse cenário que nasce uma nova possibilidade de aproximação entre a população e a própria história da cidade.

Ação reforça os serviços de limpeza e manutenção da Sesb, que atuam em diferentes pontos da capital para manter os espaços públicos mais cuidados

A limpeza realizada prepara os trilhos para que eles voltem a receber pessoas. O que antes era apenas uma lembrança material de um período distante poderá se transformar em experiência turística, aproximando novas gerações de um patrimônio que faz parte da identidade porto-velhense.

A iniciativa também reforça o trabalho de limpeza e manutenção realizado pelas equipes da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), que atua em diferentes pontos da capital para garantir espaços públicos mais cuidados e preparados para receber a população.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, recuperar espaços históricos significa também devolver à população parte daquilo que pertence à sua própria história.

“Quando a gente cuida dos nossos trilhos, dos nossos espaços históricos e transforma esses lugares em pontos de encontro, turismo e conhecimento, estamos fazendo mais do que preservar o passado. Estamos fortalecendo o sentimento de pertencimento de quem vive em Porto Velho. A nossa população precisa conhecer, vivenciar e se reconhecer na história da cidade onde nasceu e constrói sua vida. É assim que o patrimônio deixa de ser apenas uma lembrança e volta a fazer parte do presente.”

Entre os trilhos que um dia conduziram trabalhadores, mercadorias e sonhos de desenvolvimento, agora poderá surgir um novo caminho feito para conhecer, lembrar e pertencer.