600 capacetes foram entregues na semana nacional de trânsito

Por Letícia Regis

Publicada em 21/09/2026 às 16h30

No trânsito, uma pequena distração pode mudar uma história. Para quem vive diariamente sobre duas rodas, atenção, prudência e equipamentos adequados são aliados importantes para chegar ao destino com segurança.

Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), promoveu uma ação de conscientização durante a Semana Nacional de Trânsito. Ao todo, 600 capacetes e antenas corta-pipa foram entregues a motociclistas, além de orientações sobre segurança e cuidados que podem fazer a diferença no dia a dia.

A iniciativa buscou reforçar a importância do uso correto dos equipamentos de proteção e contribuir para a redução dos riscos enfrentados pelos motociclistas nas ruas e avenidas da capital.

O motociclista Alexandre Lopes, se envolveu em um acidente de trânsito recentemente. Na ocasião, o antigo capacete já não tinha mais condições de uso, e disse que o novo equipamento chegou em boa hora.

“Há uns dois meses eu sofri um acidente e meu antigo capacete não tinha mais condições de uso. Consegui um provisório, mas que não trazia a segurança que eu precisava. Agora, com o novo, posso pilotar mais tranquilo”.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ações como essa ajudam a levar a conscientização para perto de quem está diariamente nas ruas e também reforçam o compromisso do município com a segurança viária.

“Estamos aqui com a Semtran realizando esse movimento de conscientização. Os capacetes e as antenas são ferramentas importantes para reduzir riscos aos motociclistas. Fico muito feliz com a participação da população e com a oportunidade de levar mais segurança para quem utiliza as nossas vias”.

O secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, destacou que a Semana Nacional de Trânsito é também um momento de aproximar o poder público da população e reforçar orientações que podem ajudar a preservar vidas.

“Estamos na Semana Nacional de Trânsito e Porto Velho não poderia ficar de fora. Fizemos esse corredor educativo, levando conscientização sobre o uso adequado do capacete e outras orientações importantes. Ficamos felizes em poder oferecer mais segurança para as pessoas que circulam diariamente pelas ruas da cidade”.

Iremar Torres informou que a Semana Nacional de Trânsito aproxima o poder público da população e reforça orientações para promover mais segurança nas ruas

Além da proteção proporcionada pelo capacete, as antenas corta-pipa também são importantes aliadas para motociclistas, especialmente durante períodos em que aumenta a utilização de linhas com cerol ou outros materiais cortantes.

O equipamento é instalado na motocicleta para ajudar a evitar que a linha atinja o motociclista, reduzindo o risco de cortes que podem provocar acidentes graves.

Mais do que a entrega de equipamentos, a ação reforçou uma mensagem simples: respeitar as regras, utilizar os equipamentos de proteção corretamente e manter a atenção durante o percurso são atitudes que ajudam a tornar as ruas mais seguras para todos.