Prova para Guarda Municipal movimenta o fim de semana dos concurseiros 

Por Letícia Regis

Publicada em 21/09/2026 às 16h34

O fim de semana foi marcado por expectativa, sonhos e a busca por uma nova oportunidade. Neste domingo (20), milhares de candidatos participaram da primeira prova do concurso para a Guarda Municipal de Porto Velho. Para muitos, o momento representa mais do que uma avaliação: é o primeiro passo para transformar um projeto de vida em realidade.

Léo Moraes destacou que a retomada dos concursos representa uma nova oportunidade para quem aguardava há anos por uma chance no serviço público

Entre os candidatos estava Rodrigo Soares, que aproveitou a oportunidade para tentar ingressar na carreira pública.

“Eu achei muito bom a Prefeitura proporcionar isso para a gente. É uma grande oportunidade, principalmente, para quem quer ingressar na carreira policial”.

Para Samuel Bryam, a iniciativa também representa a possibilidade de conquistar um espaço no serviço público e realizar um sonho profissional.

“É uma oportunidade para muitos ingressarem na vida pública e tornarem um sonho, em realidade. Agradeço a prefeitura por essa iniciativa, tenho certeza que essa é uma boa chance para a gente”.

Um novo ciclo

A realização do concurso para a Guarda Municipal faz parte de um pacote de concursos públicos lançado pela atual gestão municipal, com oportunidades previstas para diferentes áreas da administração pública.

Rodrigo Soares e Samuel Bryam ressaltaram o concurso como uma oportunidade de ingressar no serviço público e realizar o sonho profissional

Além da segurança, o planejamento contempla setores como saúde, educação, administração e outras áreas essenciais para o funcionamento dos serviços públicos.

Ao todo, são sete concursos previstos para serem lançados ao longo do período de dois anos, ampliando as possibilidades para quem busca uma oportunidade de ingresso no serviço público municipal.

Para o prefeito Léo Moraes, a retomada dos concursos representa um novo momento para quem aguardava há anos por uma chance como essa.

“Estamos resgatando aquilo que ficou esquecido por tantos anos. Foram mais de 7 mil inscritos, e ficamos muito felizes em poder entregar essa oportunidade para a nossa população”.

Mais do que números, cada inscrição representa uma história, uma preparação e a esperança de começar uma nova etapa profissional. Para quem esteve nas salas de prova neste domingo, a avaliação foi apenas o primeiro passo de uma caminhada que pode transformar planos em novas possibilidades de futuro