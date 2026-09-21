Processos seletivos e concursos públicos são realidade na capital após décadas; milhares de vagas voltam a ser ofertadas em menos de 2 anos

Por Letícia Regis

Publicada em 21/09/2026 às 16h46

Processo seletivo e concurso público são instrumentos diferentes utilizados pelo poder público para preencher vagas. Enquanto o processo seletivo geralmente atende necessidades temporárias da administração, com contratações por prazo determinado e regras previstas em edital, o concurso público é destinado, em regra, ao preenchimento de cargos efetivos, com ingresso de servidores por meio de provas ou provas e títulos, conforme estabelecido na legislação e no edital.

Em Porto Velho, esses mecanismos vêm abrindo novas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público e, ao mesmo tempo, contribuindo para a recomposição das equipes que atuam diretamente na prestação de serviços à população.

Ainda em 2025, centenas de vagas foram disponibilizadas por meio de processos seletivos. Milhares de pessoas participaram das seleções, e as oportunidades preenchidas contemplaram principalmente as áreas da educação e da saúde.

Pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram disponibilizadas 165 vagas, sendo 90 para atuação na zona urbana e 75 destinadas à zona rural e aos distritos.

Já pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), foram 617 vagas, distribuídas entre diferentes níveis de escolaridade: 206 para nível superior, 308 para nível médio e 103 para nível fundamental.

Ao todo, os processos seletivos realizados em 2025 resultaram em 782 oportunidades. Os contratos dos profissionais selecionados permanecem em vigor, garantindo a continuidade das equipes e dos serviços prestados à população.

Concursos ampliam estrutura do município

O movimento ganhou uma nova dimensão com o anúncio de concursos públicos pela Prefeitura de Porto Velho. O prefeito Léo Moraes anunciou oficialmente novas oportunidades, dando continuidade ao planejamento da atual gestão para a realização de sete concursos públicos no período de dois anos.

Até o momento, a Prefeitura já lançou concursos para diferentes áreas da administração municipal:

Guarda Municipal: 150 vagas;

Educação (Semed): 430 vagas;

Saúde (Semusa): 2.678 vagas;

Procuradoria-Geral do Município (PGM): 23 vagas;

Controladoria-Geral do Município (CGM): 36 vagas;

Secretaria Municipal de Economia (Semec): 35 vagas.

Somadas, as oportunidades representam mais de 3,3 mil vagas previstas no plano de estruturação do funcionalismo municipal.

Recomposição do quadro de servidores amplia a capacidade do poder público e contribui para a continuidade dos serviços essenciais

A lista de oportunidades também será ampliada com o concurso do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM). Serão 71 vagas para candidatos de níveis médio e superior, sendo 25 destinadas à contratação imediata e outras 46 para formação de cadastro de reserva.

A previsão é que o edital seja publicado ainda em setembro de 2026, com expectativa de realização das provas até dezembro deste ano.

Serviços mais fortalecidos

A realização de processos seletivos e concursos públicos produz efeitos que vão além da abertura de vagas. Para uma cidade, a recomposição do quadro de servidores significa ampliar a capacidade do poder público de manter equipes completas e garantir a continuidade de serviços essenciais.

Na saúde, por exemplo, novos profissionais podem reforçar unidades, atendimentos e setores especializados. Na educação, a ampliação das equipes contribui para manter professores e demais profissionais nas escolas da rede municipal. Em áreas administrativas e de fiscalização, a chegada de servidores também fortalece a estrutura responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas.

Há ainda um impacto social e econômico. A abertura de centenas de oportunidades movimenta o setor de preparação para concursos, aumenta a circulação de pessoas durante as etapas de seleção e, com a efetivação dos servidores, representa a entrada de novos trabalhadores em diferentes áreas da administração municipal.

Mudança no cenário

Para o prefeito Léo Moraes, a ampliação das oportunidades representa uma transformação necessária para Porto Velho. “Temos feito esses concursos com muita responsabilidade, com contenção de despesas e gestão efetiva para que possamos realmente atender a nossa população através do serviço público. Esse é um benefício real para a nossa população, que aguarda essa iniciativa há tantos anos. Acredito que todo o esforço vai valer a pena, porque quem ganha com isso é a nossa cidade”.

A ampliação do quadro de servidores também está relacionada ao planejamento de longo prazo da administração municipal. Ao substituir ou complementar equipes conforme as necessidades de cada área, o município busca dar maior estabilidade à prestação dos serviços e preparar sua estrutura para os desafios dos próximos anos.

Para saber mais, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho. Mais detalhes sobre os editais, inscrições, requisitos, remunerações, conteúdo das provas, datas e demais regras dos concursos serão divulgados posteriormente.