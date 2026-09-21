Novos equipamentos ampliam capacidade de cirurgias na Maternidade Mãe Esperança

Por Jhon Silva

Publicada em 21/09/2026 às 16h38

Mais estrutura para atender mulheres que aguardam por procedimentos cirúrgicos na rede municipal. Na última semana, a Maternidade Municipal Mãe Esperança recebeu oficialmente novos equipamentos destinados à ampliação das cirurgias eletivas e dos atendimentos especializados em Porto Velho.

Os equipamentos foram destinados por meio do PAC Equipamentos, no Eixo Saúde, em alinhamento com o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A nova estrutura permitirá ampliar a capacidade cirúrgica da maternidade, que já possui equipamentos semelhantes, possibilitando o funcionamento de mais uma sala.

O conjunto entregue inclui sistema de vídeo endoscopia rígida para cirurgias por vídeo, aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros, mesa cirúrgica elétrica radiotransparente e ultrassom portátil.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a ampliação terá impacto principalmente no atendimento às mulheres que aguardam por cirurgias ginecológicas.

“Com esses equipamentos vamos conseguir ampliar nossas cirurgias, principalmente na atenção à mulher e nos procedimentos ginecológicos. A maternidade já possui equipamentos semelhantes, mas agora teremos condições de ampliar mais uma sala cirúrgica e atender mais pacientes que estão aguardando na fila, com procedimentos mais rápidos e uma recuperação melhor”.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DOS PACIENTES

Além de ampliar a capacidade de atendimento, os novos equipamentos contribuem para procedimentos menos invasivos e para a redução do tempo cirúrgico e de recuperação pós-operatória, dependendo da indicação de cada paciente.

Os itens contam ainda com cobertura de manutenção preventiva e corretiva garantida pelo Ministério da Saúde durante 36 meses.

O diretor do Departamento de Estratégias para a Expansão e a Qualificação da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Alves Torres Oliveira, explicou que os equipamentos integram uma estratégia para ampliar a oferta de procedimentos especializados pelo SUS.

“Esse investimento reúne dois programas importantes, o Agora Tem Especialistas e o PAC da Saúde. Estamos entregando equipamentos novos que possibilitam o funcionamento pleno de mais uma sala cirúrgica. Isso representa renovação tecnológica, maior capacidade de atendimento e mais qualidade, porque são equipamentos que podem reduzir o tempo cirúrgico e de recuperação, permitindo também ampliar o número de procedimentos”.

Outro equipamento que fazia parte do conjunto original, o Arco Cirúrgico, foi direcionado ao Hospital Municipal Universitário, após articulação interna, para utilização nos atendimentos ortopédicos de maior complexidade.