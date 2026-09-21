Nos EUA, Lula se reúne com prefeito de Nova York e presidente uruguaio

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 21/09/2026 às 16h22

Antes da 81º Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que começa nesta terça-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os políticos democratas Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, e o senador Bernie Sanders, do estado de Vermont. Ambos são opositores do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Se classificando como “socialista democrata”, Zohran Mamdani é o primeiro muçulmano a virar prefeito de Nova York. Após o encontro, ambos falaram com a imprensa.

O político democrata e Lula destacaram a importância de priorizar a população pobre na formulação de políticas públicas, discutiram a importância de defender a democracia, além de combater o extremismo político e a desinformação em todo o mundo.

Questionado por Lula se Nova York também tinha problemas sociais, Mamdani disse que o custo de vida na cidade é muito elevado e citou a criação, durante sua gestão, dos supermercados populares.

“Nós vivemos na cidade mais cara das Américas. A terceira cidade mais cara do mundo. E um em cada quatro nova-iorquinos vivem na pobreza”, disse Mandani, acrescentando que o presidente do Brasil é uma “inspiração” para ele.

Lula criticou o fato de a Europa e o Japão terem aumentando os investimentos em armas e defesa militar, enquanto não teria sobrado “quase nada” para políticas de educação e de combate à fome.

“Como ele [Mamdani] é uma pessoa muito jovem, que tem muitos anos [de] vida [pela frente], eu espero que ele esteja preparado para se transformar num grande soldado, para colocar fim ou diminuir a pobreza e a invisibilidade que vivem os pobres”, disse Lula a jornalistas.

Presidente do Uruguai

O presidente Lula ainda se reuniu, em Nova York, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. Ambos discutiram a necessidade de fortalecer o multilateralismo nas relações internacionais e a integração latino-americana.



O presidente Lula durante encontro bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York - Foto: @LulaOficial/ X

Lula informou que Orsi autorizou o Brasil a usar o excedente da cota uruguaia de exportação de carne bovina para a China. Os dois presidentes discutiram também medidas de regulamentação das apostas online (bets).

“O presidente Orsi e eu devemos nos encontrar novamente em breve, para avançar em projetos de integração transfronteiriça, em especial a construção da ponte binacional sobre o rio Jaguarão”, escreveu Lula em uma rede social.

Em nota, o governo do Uruguai informou que foram discutidos temas como comércio, infraestrutura, intercâmbio cultural e desenvolvimento produtivo. “Os líderes enfatizaram a importância de fortalecer o multilateralismo e discutiram os próximos passos na agenda regional, particularmente no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e do Mercosul”, informou a Presidência do país vizinho.