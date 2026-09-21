Anitta provoca Luciano no Domingão com o Huck

Por ig

Publicada em 21/09/2026 às 16h17

Anitta participou do Domingão com Huck no último domingo (20). Bastante sincera, a diva pop soltou detalhes do programa de Luciano Huck em tom de crítica e muito deboche. No entanto, o esposo de Angélica não rebateu e ficou bastante sem graça.

No palco da atração, Anitta batia um papo com o apresentador, enquanto os números no quadro Dança dos Famosos iam se revezando, até que ela comentou sobre um detalhe técnico da atração global.

“Agora eu vou dizer uma coisa. Vocês botaram um negócio [vídeo com trechos] do Estrelas da Casa ali... Deixa eu contar uma coisa para vocês de casa. Quando o povo está falando muito, tem uma pessoa [animador de plateia da TV Globo] que puxa a plateia para bater palma e interromper. E aí as palmas para o apresentador não fazem, né?”, disse.

"O apresentador pode falar", disse ela e logo depois começou a bater palma. A plateia, então, seguiu a cantora, que reagiu rapidamente.

"Mas fazem isso no Estrelas da Casa?", questionou Huck. "Não, aqui também. A gente bate, fala e o bate-palmas vai. O apresentador tome falar e não vem palma nunca", disse a performer do álbum Equilibrium.

Ao lado de Ana Clara, Junior e Belo, Anitta integra a terceira temporada do Estrela da Casa como conselheira. No reality musical, ela atua ao lado dos mentores Belo, responsável pelo pagode, e Junior, que comanda o pop. A artista ainda participa de outras decisões importantes da competição, que, no final da disputa, formará um grupo musical.

Estrela da Casa é um formato inédito por unir música e desafios de convivência, algo já familiar para quem acompanha o Big Brother Brasil. Transmitido ao vivo, sob os olhares do público 24 horas por dia, trata-se de uma atração multiplataforma, com conteúdo disponível em diversas telas e formatos.

Os participantes confinados têm o desafio de mostrar suas habilidades musicais, carisma e presença de palco. A diversidade musical é um dos pontos fortes do programa, com gêneros como sertanejo, pop, samba, MPB e forró.