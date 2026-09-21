Luana Piovani se irrita e volta a atacar Rico: “Esse boçal”

Por ig

Publicada em 21/09/2026 às 16h06

Luana Piovani, 50 anos, chamou a atenção dos internautas neste final de semana ao compartilhar um vídeo criticando o ex-Fazenda da RecordTV, Rico Melquiades, 34 anos. A loira se manifestou após o influenciador se tornar alvo de uma ação do Ministério Público do Trabalho de Alagoas (MPT-AL) .

Depois da treta nas redes sociais, neste domingo (20), o influencer aproveitou o dia de sol para curtir uma praia, mas mostrou não estar sozinho. Rico afirmou estar com medo de esbarrar com uma “doida de Portugal” e, por isso, contratou alguns seguranças.

Ele compartilhou o momento em que chegou à praia escoltado, com cinco seguranças ao seu redor. O influenciador atravessou a avenida e seguiu até a orla acompanhado pela equipe. “Vai que encontro uma doida de Portugal por aqui. Sempre com segurança”, escreveu, acrescentando emojis de desprezo.

Por fim, o ex-integrante do reality rural ainda reforçou a decisão de andar acompanhado pela equipe. “Sempre escoltado! Se for pra ir na esquina, só saio com segurança. Infelizmente, ter opiniões contrárias dos demais dá nisso”, declarou.

Reprodução/Instagram/luapio/ricoof

Luana Piovani volta a atacar Rico Melquiades

Entretanto, assim como nas outras vezes, Luana Piovani fez questão de se posicionar. A atriz compartilhou um vídeo sobre a ação do influencer e mandou mais um recado

Que tristeza! Que constrangimento! A polícia brasileira fazendo extra protegendo esse boçal.Luana Piovani, atriz e apresentadora.

Como a treta começou?

Tudo isso começou na última sexta-feira (18), quando Rico falou sobre sua responsabilidade como alguém influente e comentou sobre as regras que envolvem as relações de trabalho e o processo eleitoral.

“Na condição de influenciador, tenho plena consciência da minha responsabilidade com o público e do meu compromisso com as leis trabalhistas e eleitorais. Quero vir a público pedir desculpas a todos os brasileiros e trabalhadores. Nenhum funcionário deve sofrer qualquer tipo de coação”, disse.