Rondônia conquista primeira medalha de ouro nos JEBs 2026 com atleta de 13 anos

Por ascom

Publicada em 24/09/2026 às 13h50

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) destaca o desempenho da estudante-atleta Manuela Damboski, de 13 anos, que conquistou a primeira medalha de ouro de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, realizados em Brasília (DF). Representando a Escola Estadual Dom Pedro I, de Porto Velho, a estudante alcançou o primeiro lugar na prova de lançamento de dardo da Série Bronze, na quarta-feira (23).



Em sua primeira participação nos Jogos Escolares Brasileiros, Manuela Damboski alcançou o lugar mais alto do pódio e marcou seu nome na história da participação de Rondônia na competição nacional. A conquista representa o primeiro ouro da delegação rondoniense na edição de 2026 dos JEBs e celebra o desempenho da estudante no atletismo escolar.



A estudante comemorou o resultado e destacou a emoção de representar Rondônia em uma competição nacional.“É uma felicidade muito grande conquistar essa medalha de ouro. Eu treinei bastante para esse momento e estou orgulhosa de representar minha escola e o meu estado. Esse título me motiva a continuar sonhando e evoluindo no esporte”, afirmou Manuela Damboski.



O secretário de Estado da Educação, Massud Jorge Badra Neto, ressaltou que a conquista simboliza o fortalecimento do esporte escolar como ferramenta de desenvolvimento dos estudantes. “A medalha de ouro da Manuela é motivo de orgulho para toda Rondônia e demonstra a importância dos investimentos no esporte escolar. Nossos estudantes têm talento, dedicação e capacidade de alcançar grandes resultados quando recebem oportunidades de competir e desenvolver seu potencial”, destacou Massud Badra.



Aos 13 anos, Manuela vive pela primeira vez a experiência de representar Rondônia em uma competição de dimensão nacional. O resultado no lançamento de dardo evidencia a participação dos estudantes da rede pública estadual em disputas que reúnem jovens de diferentes estados brasileiros e proporciona novas experiências esportivas e educacionais.



A conquista da estudante-atleta integra a participação da delegação de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros 2026, que seguem até sábado (26), em Brasília (DF), reunindo estudantes-atletas de diversas partes do país em disputas de diferentes modalidades.