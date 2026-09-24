Urnas saõa preparadas, testadas e lacradas pela 1ª Zona Eleitoral de Guajará-Mirim

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 24/09/2026 às 14h17

A Justiça Eleitoral realizou, nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, a cerimônia pública de preparação, carga, teste e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2026 no âmbito da 1ª Zona Eleitoral de Guajará-Mirim (RO).

O procedimento ocorreu nas dependências do Cartório Eleitoral e integra o conjunto de atos preparatórios para o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro. A cerimônia foi conduzida sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral e acompanhada por representantes da sociedade e da imprensa.

Entre os presentes estavam o presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, Eliel Nunes Silvino; o advogado Douglas Oliveira; o jornalista João Teixeira, representando a Rondônia FM 89,9 e o Guajará Notícias; a deputada estadual Taíssa Sousa, além de servidoras e servidores da Justiça Eleitoral.

Segundo o juiz eleitoral da 1ª Zona Eleitoral, Gleucival Zeed Estevão, o procedimento faz parte do planejamento técnico e operacional destinado à preparação dos equipamentos que serão utilizados no dia da votação.

A cerimônia segue as normas estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.751/2026, que disciplina os atos gerais do processo eleitoral deste ano. Conforme o artigo 100, deve ser publicado edital com antecedência mínima de dois dias, convocando partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para acompanhar os trabalhos.

Durante a preparação, as urnas destinadas à votação e os equipamentos de contingência são preparados, testados, identificados e lacrados. Cada equipamento fica vinculado à respectiva Zona Eleitoral, município, local e seção de votação, observando os procedimentos técnicos definidos pela Justiça Eleitoral.

A legislação também estabelece mecanismos de fiscalização e verificação dos sistemas. Durante a preparação, é realizada demonstração de votação em pelo menos uma urna por Zona Eleitoral, por meio do aplicativo Verificador Pré/Pós-Eleição (VPP). O procedimento permite, entre outras verificações, a conferência visual dos dados das candidaturas e a demonstração do processo de votação.

Também está prevista a utilização do Verificador de Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais (AVPART), ferramenta destinada à verificação dos sistemas instalados, incluindo a emissão do resumo digital — conhecido tecnicamente como hash — e a validação das assinaturas digitais dos arquivos instalados nas urnas.

Na presença do juiz eleitoral, foi realizada uma demonstração do processo de votação em equipamento preparado para o pleito, possibilitando aos presentes acompanhar o funcionamento da urna e a apresentação dos dados das candidaturas. Concluída a demonstração, conforme determina a regulamentação do TSE, a urna utilizada no procedimento é novamente lacrada, sendo dispensada a realização de nova carga.

Todo o procedimento de preparação deve ser registrado em ata circunstanciada, contendo informações como identificação e versão dos sistemas utilizados, horários dos trabalhos, relação das pessoas presentes, quantidade de urnas preparadas para votação e contingência e identificação dos equipamentos submetidos às verificações.

Após a conclusão dos procedimentos técnicos e de segurança, as urnas permanecem sob responsabilidade da Justiça Eleitoral para posterior distribuição aos locais de votação abrangidos pela 1ª Zona Eleitoral, incluindo seções situadas nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, distritos e comunidades atendidas pela estrutura eleitoral da região.

HORÁRIO DE VOTAÇÃO EM RONDÔNIA

Durante a cerimônia, o juiz eleitoral Gleucival Zeed Estevão também reforçou a orientação para que o eleitorado fique atento ao horário oficial da votação.

Nas Eleições 2026, a votação será realizada simultaneamente em todo o país, tomando como referência o horário de Brasília. A Resolução TSE nº 23.751/2026 estabelece o início às 8h e o encerramento às 17h, horário de Brasília.

Em Rondônia, em razão da diferença de uma hora em relação a Brasília, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local.

O encerramento às 16h não impede o voto de quem já estiver na fila nesse horário. Nessa situação, serão adotados os procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral para assegurar o exercício do voto às eleitoras e aos eleitores que tenham chegado ao local dentro do horário regulamentar.

A orientação da Justiça Eleitoral é para que a população consulte previamente seu local e sua seção eleitoral e programe o comparecimento, evitando deixar a votação para os momentos finais.

A preparação e lacração das urnas constituem uma das etapas formais do calendário operacional da Justiça Eleitoral e antecedem a distribuição dos equipamentos que serão utilizados no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026.