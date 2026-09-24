Luana Piovani reage após declaração de Neto ao vivo: “É uma gata”

Por IG

Publicada em 24/09/2026 às 15h13

Luana Piovani, de 50 anos, voltou a chamar a atenção dos internautas. A atriz causou ao responder a uma declaração feita pelo craque Neto, de 60 anos, em seu programa, nesta quinta-feira (24).

Como de costume, a loira fez questão de compartilhar nos Stories um vídeo publicado pelo perfil “goleiromesk”, que mostra o momento em que o apresentador falou sobre ela ao vivo durante o programa Os Donos da Bola, da Band.

Na publicação em questão, Luana escreveu: “Netooo, eu amo vocêee!!”. O vídeo mostra o ex-jogador de futebol comentando uma notícia sobre o técnico Abel Ferreira e que, ao falar sobre Portugal, ele mudou completamente de assunto e começou a falar sobre a atriz.

O apresentador afirmou que ela seria a única coisa de que gosta no país e aproveitou para expressar toda sua admiração.

Queria deixar bem claro: eu amo você, eu vejo seus Stories no Instagram, você é uma gata, uma mulher linda e maravilhosa, e tudo o que você fala eu gosto.Craque Neto, apresentador de Os Donos da Bola.

Neto quer conhecer Luana

Sem papas na língua, ainda durante a declaração, Neto também revelou que gostaria de conhecer Luana Piovani pessoalmente. O comunicador disse que, caso vá a Portugal, pretende encontrar a atriz.

“Ela é demais, eu a adoro. Adoro mesmo!”, afirmou. Tudo isso aconteceu durante o debate sobre uma reportagem de um jornal português envolvendo o técnico do Palmeiras e a possibilidade dele assumir o comando do Sporting.

A atitude do apresentador rapidamente viralizou nas redes sociais e os internautas comentaram sobre o assunto. "Dois bicudos se entendem", brincou uma. "Por um programa televisivo com Neto e Luana Piovani", pediu outra. "Luana tinha que ter um programa semanal", afirmou uma terceira.

Luana, que vive em Portugal, costuma compartilhar parte da rotina e opiniões, que muitas vezes, são vistas como polêmicas, nas redes sociais. Desta vez, porém, a publicação foi uma resposta direta aos elogios feitos pelo ex-atleta.