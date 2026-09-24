Quem é Milca? Influenciadora que deu

Por IG

Publicada em 24/09/2026 às 15h31

A influenciadora Milca, de 22 anos, viralizou nas redes sociais nesta semana após descartar um romance com Zé Felipe , de 28 anos, por ele ter filhos. A declaração ocorreu durante uma transmissão ao vivo no TikTok e chegou até o cantor, que respondeu nos Stories do Instagram.

Tudo começou quando a influenciadora participava de uma live comandada por João Vitor Santiago, marido de Malu Borges, e o influenciador Jonathan Castanho. Durante a conversa, os influenciadores comentaram que internautas estariam torcendo para um romance entre ela e o cantor sertanejo. Ao ser questionada sobre o assunto, ela foi direta e deixou claro que não tem interesse no filho de Leonardo.

Nascida em 2004, em Natal, no Rio Grande do Norte, Milca é estudante de medicina e criadora de conteúdo digital. Com uma presença cada vez mais forte nas redes sociais, ela conquistou o primeiro milhão de seguidores nesta quarta-feira (23). No entanto, o número não parou de crescer e já chegou aos 1,2 milhão ainda nesta quinta-feira (24).

Em seu perfil principal no Instagram, a jovem costuma compartilhar detalhes de sua rotina como estudante de psicologia e conteúdos de moda e beleza. No entanto, em seu "daily", um perfil secundário que funciona como uma espécie de diário, Milca fala abertamente sobre a vida pessoal e sobre suas opiniões para os seus mais de 300 mil seguidores.

Antes de ganhar projeção nas redes sociais, Milca ficou conhecida nacionalmente por seu relacionamento com o cantor Felipe Amorim, de 29 anos. Eles ficaram juntos por cerca de cinco anos e terminaram em 2024, após a participação do músico no Rancho do Maia.

Na ocasião, Felipe beijou a influenciadora Mari Menezes, que não sabia que ele era comprometido. A situação repercutiu na web e, à época, Milca contou que tomou conhecimento do caso pelas redes sociais.

Milca e Felipe chegaram a reatar em 2025, mas a relação chegou ao fim em abril do mesmo ano. Segundo a influenciadora, o término ocorreu após ela descobrir uma nova infidelidade do cantor, desta vez com Duda Kropf, que atualmente é esposa dele.