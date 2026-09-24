Por IG

Publicada em 24/09/2026 às 15h22

A empresária e ex-vereadora do Rio de Janeiro Verônica Costa, conhecida como Mãe Loira do Funk, de 52 anos, está foragida após a Justiça do Rio de Janeiro determinar sua prisão. Ela foi condenada por torturar o ex-marido, Márcio Costa.

Nesta quarta-feira (23), a Polícia Civil do Rio tentou cumprir o mandado de prisão na casa de Veronica, na Barra da Tijuca, na Zona Sul da capital carioca, mas não conseguiu localizá-la. Com isso, a empresária passou a ser considerada foragida pela Justiça.

A prisão foi determinada pela juíza Daniele Lima Pires Barbosa, da 16ª Vara Criminal, após o trânsito em julgado da condenação, quando se esgotam as possibilidades de recurso no processo. De acordo com a determinação, Verônica deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado.

A condenação está ligada à denúncia feita por Márcio Costa em 2011. Na ocasião, o então marido da ex-vereadora a acusou dos crimes de tortura, agressões físicas e cárcere privado. A primeira sentença veio em 2019 e determinou uma pena de 5 anos e 10 meses de prisão.

O Ministério Público recorreu da decisão e, em 2023, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou a pena para 10 anos e 8 meses. Os desembargadores também mantiveram a perda do mandato da vereadora, determinada na primeira instância, bem como o cumprimento da sentença em regime inicialmente fechado.

Além de Verônica, outras quatro pessoas foram condenadas no processo. Bruno Chaves Ribeiro, irmão de Veronica, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão. Já Tatiane Chaves Ribeiro, irmã da empresária; Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane e cunhado de Verônica; e Sebastião de Oliveira Evangelista, padrasto da empresária, receberam penas de 10 anos de reclusão. Todas as penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado, mas até o momento, nenhum deles foi preso.

Durante todo o andamento do processo, a empresária negou todas as acusações.

O iG tentou contato com a ex-vereadora mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Quem é Verônica Costa

Nascida no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1974, Verônica Costa ficou conhecida ao apresentar programas e bailes da Furacão 2000, uma das maiores e mais tradicionais produtoras e organizadoras de funk do país, ao lado do ex-marido Rômulo Costa. O casal teve dois filhos, Jonathan e Jennifer.

Verônica exerceu um papel importante na luta pela valorização e popularização do funk carioca, o que lhe rendeu o apelido de "Mãe Loira do Funk", marca que lhe acompanhou ao longo de toda sua trajetória profissional.

O casamento entre Verônica e Rômulo chegou ao fim em 2001. Após deixar a Furação 2000, ela fundou a própria empresa: uma equipe de som chamada Glamourosa.

Após a separação do primeiro marido, a empresária se casou com Márcio Costa, que posteriormente a acusou de tortura, agressões físicas e cárcere privado. No mesmo ano, ela ingressou na política e foi eleita vereadora do Rio de Janeiro.

Ao longo de sua carreira política, Verônica exerceu cinco mandatos como vereadora da capital carioca. Neste período, esteve filiada aos partidos PL, PMDB, DEM e Republicanos. Além disso, ela presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e a Comissão de Prevenção às Drogas na Câmara Municipal do Rio.