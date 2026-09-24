Aquisição de ônibus para transporte e atendimento médico na capital entra na fase final

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 14h25

A Prefeitura de Espigão D’Oeste concluiu os trâmites do processo para aquisição do ônibus que será utilizado no transporte de pacientes que precisam se deslocar até a capital para atendimento médico.

A empresa vencedora do certame informou que o veículo está na fase final de preparação na fábrica. Neste momento, restam os últimos procedimentos, incluindo a plotagem, antes da entrega ao Município.

A previsão é que, nos próximos dias, o ônibus seja entregue em Espigão D’Oeste, representando mais uma etapa na organização do transporte destinado aos pacientes que precisam realizar consultas, exames e outros atendimentos de saúde fora do município.

Para quem precisa viajar em busca de atendimento, cada detalhe faz diferença. Um transporte adequado significa mais segurança, conforto e melhores condições durante esse deslocamento.

Espigão D’Oeste transforma vidas quando o serviço público chega onde o cidadão precisa.