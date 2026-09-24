Por SINDAFISCO

Publicada em 24/09/2026 às 15h38

Dia de reconhecer quem trabalha diariamente para fortalecer a arrecadação, combater a sonegação e garantir recursos essenciais para a saúde, a educação, a segurança e o desenvolvimento de Rondônia.

O trabalho dos Auditores e Auditoras Fiscais vai além dos números. É compromisso com a justiça social, a equidade fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Os resultados expressivos da arrecadação tributária demonstram a importância de uma atuação cada vez mais técnica, qualificada e orientativa, que valoriza o contribuinte e contribui para o crescimento sustentável do Estado.

O Sindafisco parabeniza todos os Auditores e Auditoras Fiscais de Rondônia — ativos, aposentados e pensionistas — pelo compromisso, dedicação e profissionalismo.

Nossa homenagem a quem, todos os dias, ajuda a construir uma Rondônia mais justa, próspera e solidária.

Parabéns, Auditores e Auditoras Fiscais!

25 de setembro — Dia do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais de Rondônia.