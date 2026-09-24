Como se tornar profissional da beleza: caminhos, cursos e especializações

Por Redação

Publicada em 24/09/2026 às 15h54

O mercado beauty ocupa lugar de destaque na economia brasileira.

O Brasil é hoje o terceiro maior mercado consumidor de produtos de beleza e cuidados pessoais do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China, e o setor já movimenta cerca de US$ 26,9 bilhões por ano, segundo dados da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

Com um crescimento projetado de 7,2% ao ano, a expectativa é que o faturamento chegue a US$40 bilhões até 2027.

Diante desse cenário, cada vez mais pessoas enxergam na área da beleza uma alternativa real de carreira, seja como primeira profissão, seja como retorno profissional ou mudança de área depois de anos atuando em outro setor.

Mas afinal, o que é preciso para entrar nesse mercado e quais caminhos de formação existem?

Por que o mercado da beleza está em expansão

Um dos principais motivos por trás desse crescimento é a geração de emprego.

Segundo levantamento da ABIHPEC, o setor é responsável por cerca de 7,1 milhões de oportunidades de trabalho no Brasil, distribuídas entre indústria, franquias, consultoria de venda direta e salões de beleza.

Some-se a isso o aumento do consumo da classe média, o envelhecimento da população e a força crescente do comércio eletrônico, fatores que ajudam a explicar por que o setor de estética cresceu quase 600% nos últimos cinco anos.

Esse movimento não se limita à indústria de cosméticos.

Ele também abre espaço para profissionais autônomos, salões próprios e prestadores de serviço especializados, o que torna a área ainda mais atrativa para quem busca uma nova trajetória profissional.

Áreas de atuação para quem quer entrar no setor

A beleza é um campo amplo, e isso é uma vantagem para quem está decidindo por onde começar.

Existem especializações voltadas para os cabelos, que incluem cortes, coloração e tratamentos capilares. Outras são focadas na pele, com procedimentos estéticos faciais e corporais, enquanto a área das unhas reúne serviços de manicure e nail design. Já o segmento de sobrancelhas e cílios ganhou grande destaque nos últimos anos, impulsionado pela popularização do design de sobrancelhas, da micropigmentação e das técnicas de extensão de cílios. Há ainda quem opte pela maquiagem, seja para eventos, produções ou automaquiagem voltada ao consumidor final.

Cada uma dessas frentes exige um tipo de formação específica, mas todas compartilham um ponto em comum, a valorização da capacitação técnica como diferencial competitivo.

Cursos e formações necessárias

Diferente de algumas profissões que exigem graduação obrigatória, a maior parte das áreas da beleza permite a entrada por meio de cursos técnicos e profissionalizantes, geralmente com duração de poucos meses.

Instituições como o SENAC oferecem formações reconhecidas em cabelo, estética e maquiagem, e também existem cursos livres oferecidos por profissionais e escolas especializadas em cada nicho.

Além da formação inicial, a atualização constante é o que separa um profissional comum de um profissional requisitado.

Novas técnicas, produtos e tendências surgem com frequência, e acompanhar essas mudanças costuma vir acompanhado de programas de capacitação promovidos pelas próprias marcas do setor, que investem em treinamento técnico para os profissionais que utilizam suas linhas de produto no dia a dia, como é o caso de marcas que apoiam profissionais do setor.

Esse tipo de parceria entre marca e profissional tem se tornado cada vez mais comum, já que ajuda o mercado a manter um padrão de qualidade mais alto.

Como escolher a especialização certa

A escolha da especialização deve levar em conta três fatores principais, afinidade pessoal, demanda de mercado na região onde o profissional pretende atuar e potencial de crescimento da área nos próximos anos.

Nichos como design de sobrancelhas e cílios, tratamentos capilares e estética facial têm apresentado forte procura, especialmente por conta da recorrência do serviço, já que grande parte dos clientes retorna periodicamente para manutenção.

Também vale pesquisar a reputação de escolas e instrutores antes de investir em um curso, verificando avaliações de ex-alunos e a empregabilidade de quem já concluiu a formação.

Investir em capacitação como diferencial de carreira

No fim das contas, quem entra no mercado da beleza hoje encontra um setor em expansão, com múltiplas portas de entrada e espaço tanto para quem quer trabalhar em salão quanto para quem prefere empreender de forma independente.

A formação técnica continua sendo o ponto de partida, mas é a atualização constante, somada à escolha de uma especialização alinhada às tendências do mercado, que costuma abrir as portas para uma renda mais consistente e uma carreira de longo prazo na área.