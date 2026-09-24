Dois homens são presos com drogas, dinheiro, balanças e roçadeira com placa patrimonial

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/09/2026 às 14h27

Dois homens, de 49 e 29 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas após policiais encontrarem entorpecentes, dinheiro e outros materiais durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

No imóvel, foram localizadas porções de maconha, uma porção de cocaína acondicionada em invólucro azul e sementes aparentemente de maconha. Duas balanças de precisão também foram apreendidas.

Além dos entorpecentes, os policiais recolheram quatro aparelhos celulares, R$ 1.450 em dinheiro, um simulacro de pistola do tipo airsoft e uma roçadeira que possuía placa de tombamento patrimonial. Todo o material foi encaminhado à unidade policial.

A diligência foi realizada na manhã desta quinta-feira (24) pela Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM/DECA) de Vilhena. A operação contou ainda com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Inteligência.

A equipe chegou à residência por volta das 5h para cumprir a ordem judicial, expedida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher no âmbito de uma investigação conduzida pela DEAM.

Após a localização das drogas, os dois ocupantes do imóvel receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). A ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram adotados.

Os aparelhos celulares apreendidos deverão passar por análise. As investigações permanecem em andamento.

A Polícia Civil informou ainda que denúncias relacionadas à violência contra a mulher e ao tráfico de drogas podem ser realizadas pelo número 197. Em situações de emergência, o contato indicado é o 190.