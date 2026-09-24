Homem é preso com crack e balança de precisão após tentar fugir da PM

Por pvhnoticias.com

Publicada em 24/09/2026 às 09h30

Uelisson A. da S. foi preso na noite desta quarta-feira (23), após ser flagrado com aproximadamente 98,10 gramas de uma substância com características de crack, além de uma balança de precisão e R$ 33 em dinheiro, em uma residência na Rua Raimundo Capa Grande, em Porto Velho.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi ao endereço após denúncias de movimentação de usuários e possível tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito teria fugido para os fundos do terreno e resistido à abordagem, entrando em confronto físico com os militares.

Durante a revista, duas pedras grandes da substância foram encontradas no bolso do suspeito. Uma balança de precisão e o dinheiro também foram localizados no imóvel.

Uelisson A. da S. foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido. Segundo o registro policial, ele apresentava algumas lesões decorrentes da resistência durante a abordagem.