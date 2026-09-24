Jornalista relata ameaça após publicar vídeo sobre campanha de Fúria: “Dez pessoas na sala, me intimidando”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/09/2026 às 10h09

O jornalista Juan Pantoja (Site Eu Ideal) relatou que foi intimidado em seu escritório após publicar, em seu perfil, um vídeo relacionado à campanha de Adailton Fúria (PSD), candidato ao governo de Rondônia. A declaração foi feita no podcast Resenha Política, apresentado por Robson Oliveira, durante uma entrevista da qual também participou o jornalista Carlinhos Araújo.

Segundo Pantoja, o trecho havia sido divulgado inicialmente por outro podcast, mas foi retirado do ar. Ele disse que republicou o vídeo em sua própria rede social e, ao chegar posteriormente ao escritório, encontrou cerca de quatro carros no local. A recepcionista o informou de que um grupo havia entrado e seguido para sua sala.

“Quando eu cheguei na minha sala, tinha umas dez pessoas na sala, me intimidando. Nunca tinha passado por isso”, afirmou. Questionado por Robson sobre a origem do grupo, Pantoja respondeu que as pessoas eram da campanha de Fúria. Mais adiante, disse que um vereador da capital estava entre os presentes.

O jornalista também atribuiu a uma das pessoas uma frase que interpretou como ameaça. De acordo com seu relato, ouviu que não precisava ter medo, pois, se alguém quisesse fazer algo contra ele, faria “fora daqui”. Pantoja afirmou que outras pessoas que estavam no escritório ouviram a conversa. Carlinhos Araújo classificou o episódio relatado como intimidação, enquanto Robson Oliveira manifestou solidariedade ao colega e disse acreditar que Fúria não tivesse conhecimento da visita.

Além do episódio, os jornalistas discutiram o cenário das eleições em Rondônia, o desempenho dos candidatos ao governo, a disputa pelo Senado e o peso das pesquisas e dos debates na reta final da campanha.

Assista à entrevista na íntegra.