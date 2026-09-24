Ana Castela rebate previsões de vidente e anuncia medidas legais

Por IG

Publicada em 24/09/2026 às 10h36

Após a morte do cantor Rick, dupla com Renner, e de outras quatro pessoas, na última segunda-feira (21), em decorrência da queda de um helicóptero, Ana Castela veio a público e afirmou que sua equipe está tomando medidas cabíveis contra videntes que fizeram previsões sobre seu futuro.

Tudo começou quando, após a tragédia envolvendo o sertanejo, vídeos antigos em que videntes previam um acidente aéreo envolvendo Ana Castela passaram a ressurgir e viralizar nas redes sociais.

Por meio de uma sequência de Stories, a cantora explicou que não costuma se manifestar sobre casos como esse, porém, desta vez, sentiu a necessidade de se pronunciar. “Tem muita vidente aí achando que é Deus. E a única pessoa em quem eu acredito nessa minha vida é no meu Senhor Jesus Cristo, que eu oro todos os dias, rezo um Pai-Nosso todos os dias”, começou.

Qualquer energia ruim que estiver entrando aqui dentro do meu umbigo cai por terra, meu Senhor. Parece engraçado, mas estou falando seríssimo. E eu digo outra coisa também: eu puxo o pé. Pode saber que qualquer coisinha que acontecer comigo, eu volto para buscar elaAna Castela

Na sequência, Ana Castela relembrou outras previsões feitas a seu respeito que nunca se concretizaram. Entre os exemplos citados pela cantora está a previsão de que ela ficaria grávida em 2023 e que ela engataria um namoro em 2026.

“Vai prever a tua vida. Ninguém prevê que eu vou ter que parar de trabalhar: ‘Eu prevejo que em 2027 a Ana Castela vai ter que parar de trabalhar porque ela já vai ter dinheiro suficiente para se bancar pelo resto da vida’”, disse a cantora.

Por fim, Ana Castela explicou que, apesar de abordar o assunto com bom-humor, está tomando medidas judiciais sobre o caso.“A gente faz piada e tudo mais, mas o negócio foi muito sério. Não vai ficar dessa forma, a gente já está tomando nossas medidas cabíveis. E eu vou dizer uma coisa: tenho certeza de que a minha mãe já orou, e a oração de mãe é muito mais forte do que qualquer vidente por aí”, concluiu.

Cantora apagou os vídeos horas depois.

Equipe de Ana Castela publica nota de repúdio

Após a repercussão do assunto, a equipe da artista se manifestou por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

"Trechos de uma entrevista publicada em 2023 voltaram a circular com afirmações alarmistas sobre Ana Castela, apresentados em algumas publicações como previsões fantasiosas, espalhando Fake News disfarçadas de premonição, sem o devido contexto temporal", começou o pronunciamento.

Na sequência, a nota afirma que a veiculação do material agrava o sofrimento da família da cantora, diante da tragédia da morte do cantor Rick, em um acidente aéreo.

Equipe de Ana Castela emite nota de repúdio após previsões de vidente.

"Repudiamos a divulgação descontextualizada desses conteúdos e pedimos às páginas e aos perfis responsáveis que interrompam imediatamente a circulação nesses termos. Aos fãs e ao público, que não ampliem o alcance dessas publicações", pediu a equipe da cantora.

Por fim, o comunicado afirma que o grupo Agroplay, responsável pela carreira de Ana Castela, adotará as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para exigir a retirada das publicações que violem seus direitos e buscará a responsabilização de quem responder pelos abusos identificados.