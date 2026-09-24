Empretec Rural reúne produtores de Jaru e região para desenvolver competências de gestão

Por sebrae

Publicada em 24/09/2026 às 11h36

Produtores rurais de Jaru e região participam do Empretec Rural, capacitação promovida pelo Sebrae em Rondônia para fortalecer competências empreendedoras e a gestão no campo. | Fotos: Sebrae/RO.

Produtores rurais de Jaru e região participam, entre os dias 21 e 26 de setembro, de uma edição do Empretec Rural, seminário promovido pelo Sebrae em Rondônia com foco no fortalecimento da cultura empreendedora e da gestão dos negócios no campo. A capacitação busca desenvolver habilidades comportamentais que contribuem para o aumento da produtividade, da competitividade e da sustentabilidade das propriedades rurais.

Reconhecido internacionalmente, o Empretec foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é aplicado exclusivamente pelo Sebrae no Brasil. Na versão voltada ao meio rural, a metodologia considera os desafios e as oportunidades específicas do agronegócio, incentivando produtores a adotarem uma postura mais estratégica na condução de seus empreendimentos.

Desenvolvimento de competências

Durante os seis dias de imersão, os participantes vivenciam uma série de atividades práticas e dinâmicas que trabalham as dez características do comportamento empreendedor, entre elas busca de oportunidades, persistência, comprometimento, estabelecimento de metas e planejamento.

A proposta é levar os produtores a refletirem sobre seus modelos de gestão, identificarem oportunidades de melhoria e ampliarem sua capacidade de tomar decisões com foco no crescimento sustentável dos negócios rurais.

Empreendedorismo para transformar o campo

Além do desenvolvimento individual, o Empretec Rural promove a troca de experiências entre os participantes e fortalece a visão empreendedora como ferramenta para impulsionar resultados no setor agropecuário.

A região de Jaru reúne algumas das principais cadeias produtivas do agronegócio de Rondônia, com destaque para a produção de leite, cacau e café. “Nesse cenário, o Empretec Rural é uma oportunidade para que os produtores desenvolvam competências empreendedoras e aprimorem a gestão dos seus negócios, tornando as propriedades mais competitivas, sustentáveis e preparadas para os desafios do mercado”, destaca Cléris Kussler, gerente da Unidade Regional de Jaru (URJA) do Sebrae em Rondônia.

A realização do seminário em Jaru reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento do agronegócio e com a geração de oportunidades que contribuam para o desenvolvimento econômico dos municípios rondonienses.

A iniciativa integra as ações voltadas à qualificação dos produtores rurais, incentivando a inovação, a gestão eficiente e a adoção de práticas que aumentem a competitividade dos empreendimentos no campo.

Metodologia reconhecida mundialmente

Considerado um dos principais programas de desenvolvimento comportamental para empreendedores, o Empretec já impactou milhares de pessoas em todo o país. No ambiente rural, a metodologia é adaptada à realidade dos produtores, oferecendo ferramentas que auxiliam no planejamento estratégico, na identificação de oportunidades de mercado e na tomada de decisões para o crescimento dos negócios.

A capacitação em Jaru segue até o dia 26 de setembro, oferecendo uma imersão voltada ao fortalecimento da visão empreendedora e à melhoria da gestão das propriedades rurais. Ao concluir o seminário, os participantes passam a integrar a rede de empretecos, ampliando o acesso à troca de experiências, conhecimentos e oportunidades de negócio.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).