Resgatado durante jogo do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr. espera por uma família

Por Sema

Publicada em 24/09/2026 às 11h54

Algumas histórias começam com dor, mas encontram na esperança a oportunidade de um novo começo. A de Vini Jr. é assim. O cão foi resgatado durante um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, quando o jogador Vini Jr. havia marcado um gol pelo Brasil. A homenagem ao atacante deu origem ao nome do animal, que, assim como o craque, carrega muita energia e alegria.

Na ocasião do resgate, o cão apresentava histórico de atropelamento e chegou à Clínica de Bem-Estar Animal assustado, com ferimentos e suspeitas de fraturas. Apesar das dificuldades, manteve seu jeito dócil e carinhoso.

Tratamento trouxe alívio e recuperação

Na avaliação inicial, os veterinários identificaram suspeita de fratura de pelve e lesões no membro pélvico, além da presença de miíase, uma infecção causada por larvas de moscas que se alimentam de tecidos do animal, provocando feridas profundas e dolorosas.

Para investigar a suspeita de fratura, foi realizado exame radiográfico da região pélvica. O resultado não evidenciou alterações compatíveis com fratura de pelve, trazendo alívio à equipe responsável pelo atendimento.

Vini Jr. recebeu o tratamento necessário para as lesões apresentadas, com acompanhamento veterinário durante a recuperação. A evolução foi satisfatória, e, após o tratamento, ele foi castrado e vacinado.

Hoje, encontra-se em boas condições clínicas e pronto para encontrar uma família.

Um cão cheio de energia e carinho

Animais adultos vítimas de abandono ou acidentes também merecem a chance de encontrar uma família

Quem conhece Vini Jr. percebe rapidamente sua personalidade. Ele é animado, sociável e afetuoso, gosta de estar perto das pessoas e tem energia de sobra para compartilhar.

É um cão que pode levar mais alegria à rotina de uma família, com brincadeiras, companhia e muito carinho. Para isso, precisa de um lar responsável, que esteja preparado para oferecer atenção, cuidados e segurança.

Animais adultos que passaram por situações de abandono ou acidentes também merecem a oportunidade de construir vínculos e viver em família. Cada um tem sua personalidade, seu jeito de demonstrar afeto e sua capacidade de se adaptar a uma nova rotina.

Vini Jr. não precisa de muito para ser feliz: um ambiente seguro, alimentação adequada, cuidados veterinários e pessoas dispostas a acolhê-lo com responsabilidade.

Adoção: uma oportunidade para transformar vidas

Para Arthur Borin, secretário da Sema, adotar é, antes de tudo, um ato de generosidade.

“Muitos desses animais chegam até nós em situações de abandono, vítimas de maus-tratos ou de acidentes. Eles não escolheram esse destino, mas têm uma coisa em comum: a capacidade de recomeçar. O que eles precisam é de alguém disposto a lhes dar uma segunda chance. Adotar é isso, é enxergar além da história difícil e oferecer um novo começo.”

O prefeito Léo Moraes destacou que a adoção responsável representa uma oportunidade de transformar a realidade de animais que passaram por situações de abandono e sofrimento. “Cada animal merece cuidado, proteção e a oportunidade de ter um lar. Nosso trabalho é garantir esse atendimento e incentivar a população a abrir espaço para esses recomeços”.

Como adotar

Para adotar, o interessado deverá apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de demonstrar que possui condições adequadas para cuidar do animal.

A adoção responsável acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Clínica de Bem-Estar Animal, localizada na Avenida Mamoré, 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho.

Após enfrentar o atropelamento, as lesões e o período de recuperação, Vini Jr. está pronto para uma nova fase. Agora, espera por uma família que reconheça o companheiro carinhoso e cheio de vida que ele é.

A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal e convida a população a abraçar a causa da adoção responsável.

Vini Jr. já teve uma história de superação. Agora, precisa de uma família para escrever um novo capítulo