Currículo no lugar de promessas vazias: Célio Lopes aposta na conscientização e renova jeito de fazer campanha em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 13h30

PORTO VELHO, RO – Em meio ao período eleitoral marcado tradicionalmente por cruzamentos tomados por poluição visual, buzinaços ensurdecedores e cabos eleitorais agitando bandeiras sem qualquer diálogo com a população, a campanha de Célio Lopes (União Brasil – 4412) à Câmara dos Deputados vem chamando a atenção pela mudança radical de postura nas ruas de Rondônia. Ao invés do barulho vazio dos tradicionais pit stops, o candidato adotou uma estratégia baseada em conscientização cívica, criatividade e debate sobre a real função de um parlamentar.

A principal marca dessa nova abordagem tem sido a entrega do próprio currículo profissional diretamente aos eleitores, tratando a eleição como um processo seletivo legítimo, no qual o cidadão assume o papel de contratante. Formado em Direito e com ampla atuação nas áreas trabalhista e previdenciária – nas quais se especializou - Célio tem percorrido os municípios do estado defendendo que a representação em Brasília exige preparo técnico, conhecimento aprofundado da Constituição e capacidade de articulação jurídica - e não apenas a promessa genérica de emendas orçamentárias.

"O eleitor está exausto de ser tratado como massa de manobra de quatro em quatro anos por quem só aparece para balançar bandeira e fazer promessas no ar-condicionado. Um Deputado Federal tem duas funções constitucionais claras: legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Eu não estudei e não me preparei para ser despachante de luxo em Brasília. Nosso estado precisa de gente capacitada para sentar nas comissões temáticas, debater leis federais e destravar o desenvolvimento econômico de Rondônia com conhecimento técnico", destacou Célio Lopes durante recente agenda pública.

A ruptura com o modelo eleitoreiro tradicional reflete-se também nos materiais gráficos distribuídos pela equipe. Em vez do descarte indiscriminado de santinhos nas vias públicas, a campanha aposta em peças informativas, criativas e didáticas, como guias que detalham o passo a passo da votação na urna eletrônica.

Essa nova abordagem de campanha tem gerado adesão espontânea, principalmente entre a juventude rondoniense e profissionais autônomos que buscam renovação na política estadual. A cada ato de rua, o movimento tem ampliado sua rede de voluntários orgânicos — eleitores que passam a levar adesivos e cartazes para seus próprios veículos e residências por convicção nas propostas apresentadas.

"Para combater os privilégios dos mesmos grupos políticos de sempre, é preciso coragem e independência. O nosso compromisso é fazer a boa política, respeitando a inteligência do cidadão e mostrando que Rondônia tem alternativa de renovação com preparo técnico e presença", completou o candidato.

Instagram: @drceliolopes