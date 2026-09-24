Outubro Rosa terá ações de prevenção e atendimento à saúde da mulher em Vilhena 

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 14h09

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), preparou uma programação especial para o Outubro Rosa, campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. As ações serão realizadas durante todo o mês de outubro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vilhena, com atividades de orientação, prevenção e acesso aos serviços de saúde.

As atividades começam no dia 1º de outubro, com a realização da Manhã Rosa, voltada às gestoras das UBSs, Coordenação da Atenção Primária à Saúde e equipes das Vigilâncias. Já no dia 6, às 7h30, será realizada a cerimônia oficial de abertura da campanha, na Câmara Municipal de Vilhena.

Também durante o mês, às segundas e quartas-feiras, será realizada a Semana Rosa, com oferta de exames de mamografia no Hospital de Amor. A ação será destinada às mulheres que estiverem dentro da faixa etária indicada para a realização do exame, conforme os critérios dos serviços de saúde.

Além disso, durante todo os dias do mês, as salas de espera das UBSs terão palestras com orientações sobre a importância da coleta do exame preventivo e da realização da mamografia, além de informações sobre prevenção e diagnóstico precoce.

Entre os dias 7 e 29 de outubro, as UBSs também terão a Noite das Rosas, com ações voltadas à saúde da mulher em horário estendido. A programação seguirá uma escala definida pela Semus: às segundas-feiras, na UBS Liro Hoesel; às terças-feiras, nas UBSs Industrial e Luis Valdez; às quartas-feiras, nas UBSs Afonso Mansur e Vitalina; às quintas-feiras, na UBS Leonardo; e às sextas-feiras, na UBS Carlos Mazala.

Para encerrar a programação, no dia 30 de outubro será realizado o Dia D da Saúde da Mulher em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.