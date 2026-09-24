Energisa tem vagas em sete municípios de Rondônia. Inscrições para três cargos terminam nesta quinta-feira (24)

Por ENERGISA

Publicada em 24/09/2026 às 14h36

A Energisa Rondônia está com dez oportunidades de emprego em Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Nova Brasilândia. Os prazos variam conforme a vaga, e três inscrições terminam nesta quinta-feira (24): auxiliar comercial em Ji-Paraná e eletricista de distribuição I em Cacoal e Rolim de Moura.

Além do salário compatível com o mercado e oportunidades de desenvolvimento profissional, a Energisa oferece um interessante pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição, auxílio-creche e programas de qualidade de vida.

"Nosso time é formado por homens e mulheres. Aqui todos são muito bem-vindos! Acreditamos na força da diversidade e da pluralidade para gerar inovação e atingir resultados. Por isso, é importante destacar que todas as oportunidades estão abertas para homens e mulheres. Nossa orientação é que os interessados confiram os requisitos de cada vaga e não deixem a inscrição para a última hora”, afirma Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia.

Confira as vagas e os prazos de inscrição

Inscrições até hoje (24 de setembro)

Demais oportunidades

Os requisitos, as atividades e as etapas de seleção estão disponíveis nos links de cada vaga. Para participar, o candidato deve acessar o anúncio da oportunidade desejada e concluir a inscrição dentro do prazo indicado. As inscrições são gratuitas.