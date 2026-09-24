Energisa tem vagas em sete municípios de Rondônia. Inscrições para três cargos terminam nesta quinta-feira (24)

A Energisa Rondônia está com dez oportunidades de emprego em Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Nova Brasilândia. Os prazos variam conforme a vaga, e três inscrições terminam nesta quinta-feira (24): auxiliar comercial em Ji-Paraná e eletricista de distribuição I em Cacoal e Rolim de Moura.
Além do salário compatível com o mercado e oportunidades de desenvolvimento profissional, a Energisa oferece um interessante pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição, auxílio-creche e programas de qualidade de vida.
"Nosso time é formado por homens e mulheres. Aqui todos são muito bem-vindos! Acreditamos na força da diversidade e da pluralidade para gerar inovação e atingir resultados. Por isso, é importante destacar que todas as oportunidades estão abertas para homens e mulheres. Nossa orientação é que os interessados confiram os requisitos de cada vaga e não deixem a inscrição para a última hora”, afirma Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia.
Confira as vagas e os prazos de inscrição
Inscrições até hoje (24 de setembro)
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Ji-Paraná – Auxiliar Comercial
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12519709?jobBoardSource= share_link
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Cacoal – Eletricista de Distribuição
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12533316?jobBoardSource= share_link
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Rolim de Moura – Eletricista de Distribuição
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12518033?jobBoardSource= share_lin
Demais oportunidades
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Porto Velho
Assistente Administrativo I (Exclusivamente para PCD) – Inscrições até 27/09
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12543351?jobBoardSource= share_link
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Porto Velho
Auxiliar Comercial Leiturista (Preferencialmente para PCD) – Inscrições até 30/09
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12575388?jobBoardSource= share_link
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Porto Velho
Eng. De Construção e Manutenção de Subestações e Linhas de Alta tensão – Inscrições até 17/11
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12536602?jobBoardSource= share_link
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Cacoal
Assistente de Frotas I (Exclusivamente para PCD) – Inscrições até 25/09
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12287250?jobBoardSource= share_link
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Nova Brasilândia
Eletricista de Distribuição I – Inscrições até 27/09
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12543799?jobBoardSource= share_link
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Espigão do Oeste
Técnico(a) de Segurança do Trabalho II – Inscrições até 30/09
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12495343?jobBoardSource= share_link
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Vilhena
Eletricista Linha Viva – Inscrições até 16/10
Link para candidatura: https://grupoenergisa.gupy.io/
jobs/12148679?jobBoardSource= share_link
Os requisitos, as atividades e as etapas de seleção estão disponíveis nos links de cada vaga. Para participar, o candidato deve acessar o anúncio da oportunidade desejada e concluir a inscrição dentro do prazo indicado. As inscrições são gratuitas.
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