Semosp leva melhorias a ruas e avenidas em diferentes bairros de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 24/09/2026 às 15h48

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), nesta semana, realizou os serviços de tapa-buracos em diferentes regiões do município. A ação atende às solicitações encaminhadas diariamente pelos canais oficiais e tem como objetivo recuperar trechos danificados, melhorar a mobilidade urbana e garantir melhores condições de tráfego nas ruas e avenidas que funcionam como principais corredores de acesso aos bairros.

Os trabalhos são realizados por duas equipes, que atuam de forma simultânea e descentralizada em diferentes pontos da cidade.

Nesta quarta-feira (23), a equipe 02 concluiu os serviços na rua Mato Grosso, nos trechos entre as ruas Fernandão e Rio Candeias e entre as ruas Tocantins e Rio Candeias, no bairro Parque São Pedro. Já a equipe 01 finalizou os trabalhos na rua Caucheiro (T-15), entre a K3 e a rua Curitiba, e na rua das Seringueiras, entre a avenida Brasil e a rua Governador Jorge Teixeira, no bairro Nova Brasília.

Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), a intensificação dos serviços busca aproveitar os períodos de estiagem para avançar na recuperação do asfalto danificado. “É uma ação descentralizada para diminuir gradualmente os buracos que surgem nas ruas e avenidas de Ji-Paraná. Estamos acelerando os trabalhos para aproveitar os dias de sol, antes da chegada do período chuvoso”, destacou.

A Semosp também reforça a importância da participação de todos na identificação dos pontos que necessitam de manutenção. As solicitações podem ser encaminhadas pelos canais oficiais da Prefeitura, pelo aplicativo Conecta Jipa ou pelo WhatsApp da secretaria, no número (69) 99289-1163.

Para facilitar a identificação dos locais e agilizar o atendimento das equipes, a orientação é que os moradores enviem fotos e informem a localização exata do trecho que necessita de reparo.