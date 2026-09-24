Seduc realiza Aulão Preparatório para o Enem 2026 nesta segunda-feira (28), em Porto Velho

Por Assessoria de Comunicação

Publicada em 24/09/2026 às 15h51

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza, na segunda-feira (28), o 2º Aulão Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, em Porto Velho. A atividade acontecerá das 13h às 17h, no Teatro Estadual Palácio das Artes de Rondônia, e será destinada a estudantes do 3º ano do Ensino Médio das escolas estaduais da Capital, como parte do Projeto Trilhando Rumo ao Enem.



O 2º Aulão Preparatório integra as ações do Projeto Trilhando Rumo ao Enem, desenvolvido pela Seduc para apoiar os estudantes da rede estadual na preparação para o exame. A iniciativa proporciona momentos de estudo e revisão direcionados aos estudantes que estão concluindo o Ensino Médio.



Durante a programação, os estudantes terão acesso a atividades pedagógicas voltadas à preparação para o Enem, ampliando as oportunidades de revisão e de fortalecimento da aprendizagem antes da realização das provas. A atividade dará continuidade às ações de preparação desenvolvidas pela Seduc ao longo de 2026.



A ação é promovida pela Seduc, por meio da Diretoria-Geral de Educação (DGE), Coordenadoria de Educação Básica (CEB) e Gerência de Apoio Pedagógico Integrado (GAPI), com o objetivo de fortalecer a preparação dos estudantes para o Enem. A programação será voltada à revisão de conteúdos e ao aprofundamento de conhecimentos trabalhados ao longo do Ensino Médio.