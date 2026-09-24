FUNCJ abre inscrições para a 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias”

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 14h12

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) está com inscrições abertas para a 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias de Rolim de Moura”, iniciativa destinada a identificar, estimular e valorizar a produção literária de escritores residentes no município.

A proposta busca incentivar a leitura e a escrita, reconhecer talentos locais e fortalecer a identidade literária de Rolim de Moura. Os textos selecionados irão integrar a primeira coletânea literária da Fundação.

Quem pode participar?

Podem participar pessoas físicas, brasileiras natas ou naturalizadas, com 16 anos ou mais, que residam ou sejam domiciliadas em Rolim de Moura há, no mínimo, dois anos. O edital contempla tanto escritores iniciantes quanto aqueles que já possuem experiência na área.

Os participantes poderão inscrever textos nas seguintes categorias:

Conto

Crônica

Texto literário livre

Os textos deverão ser inéditos e de autoria do próprio participante, não podendo ter sido publicados anteriormente em livros, coletâneas, revistas, periódicos, plataformas digitais ou outros meios.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected], no período de 24 de setembro a 19 de outubro de 2026, até às 23h59.

O edital estabelece documentos e requisitos específicos para a inscrição, por isso os interessados devem consultar o documento completo antes do envio da proposta.

A seleção será realizada por comissão de avaliação, considerando critérios como adequação ao gênero ou formato, originalidade, qualidade textual, coesão e coerência, domínio da linguagem e pertinência ao tema “Raízes Literárias de Rolim de Moura”.

Ao final do processo, poderão ser selecionadas até 45 obras, inicialmente distribuídas entre as três categorias previstas no edital.

Escritores de Rolim de Moura, preparem seus textos e participem!

Inscrições: 24/09 a 19/10/2026

E-mail: [email protected]

Para conferir todos os critérios, documentos necessários, regras de participação e cronograma, acesse o Edital nº 03/2026 – 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude – “Raízes Literárias de Rolim de Moura” através do link abaixo:

Edital nº 03/2026 – 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias de Rolim de Moura”