Eleitor apoia vereador no primeiro mandato disputar nova eleição? Vários estão em busca de outros cargos, Feirão de Emprego em Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/09/2026 às 14h00

Política – Boa parte de os políticos iniciam a trajetória pela vereança, seguramente o cargo mais difícil, porque a divisão de votos é muito grande. Posteriormente os que conseguem mandatos vão subindo de cargo. O normal seria deputado estadual, depois federal, govenador, senador. Alguns chegam a presidência da República, privilégios de poucos. Mas vamos ao pé da escada, que seria se eleger vereador, que é o político mais cobrado, porque mora na cidade, no sítio, na chácara, e todo mundo sabe onde encontra-lo. Quando aparecem os problemas são os vereadores são os primeiros a serem procurados pela população devido à proximidade. Por isso, questionamos os políticos que são eleitos para 4 anos e, com pouco mais de um ano no mandato já querem um novo cargo. Deverá ocorrer mudanças a partir das próximas eleições, com mandatos de cinco anos e sem direito à reeleição a cargos executivos.

Política II – Este ano, por exemplo, teremos eleições a presidente da República, governadores, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativa. Na lista de candidatos a cargos eletivos para as eleições de outubro, temos vários vereadores, que estão no primeiro mandato e assumiram em janeiro de 2024 concorrendo este ano a deputado estadual e federal. Não se questiona o objetivo, de se crescer na política, mas se a político foi eleito para 4 anos, nada justifica em menos da metade do mandato já estar em busca de outro cargo. E o compromisso assumido com o eleitor de 4 anos? Nada contra quem tem mais de um mandato de vereador e prefeito, mas quem está no primeiro mandato, sim. Nas eleições deste ano, os governadores que estão no segundo mandato, senadores e deputados (federal estadual) sim, sem problemas. Inclusive, quem ocupa cargo executivo tem que renunciar, o que não ocorre com vereadores, deputados e senadores, mas com prefeitos, governadores e presidente da República, sim.

Vereadores – Em Porto Velho temos quase uma dezena dos 23 vereadores, que estão em campanha para a Assembleia Legislativa (Ale) e Câmara Federal. Vários deles no primeiro mandato. Não temos candidatos a governador ou senador com mandatos de vereador, mas temos a deputado estadual e federal, de Porto Velho (também do interior). Vários estão no primeiro mandato. Certamente terão dificuldades para pedir o voto ao eleitor, porque não cumpriram nem a metade dos mandatos e já querem outro cargo público-eletivo. Hoje o eleitor está muito mais bem informado, porque tem em mãos um celular e participa ativamente das redes sociais, mesmo correndo o risco de nem sempre ter as informações corretas, devido as “notícias” falsas chamadas de fake news. Talvez seja por isso que nem sempre a maioria de os políticos tem solução de continuidade, porque não joga limpo com o eleitorado. Seria prudente no mínimo já ter um mandato. É o fim da rosca...

Desempregado? – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) de Porto Velho em parceria com o Sine do município realizará no sábado (26), das 8h às 17, na Escola Padrão na Avenida Amazonas, 8.363, Bairro Cuniã, o Feirão de Emprego com a participação de cerca de 100 empresas disponibilizando em torno de 1.000 vagas. Estarão sendo oferecidos vagas a quem procura o primeiro emprego, a jovens aprendizes, estagiários, pessoas com deficiências (PCD) e trabalhadores com mais de 50 anos. “Queremos aproximar quem está procurando uma oportunidade das empresas que precisam contratar. O Feirão também tem uma função econômica importante, porque facilitará o preenchimento das vagas e contribui com as empresas, que atuam no município”, disse o secretário da Semdec, Raimundo Alencar. As empresas disponibilização equipes de Recursos Humanos para orientar os trabalhadores, inclusive suporte técnico para orientá-los sobre perfil.

Pesquisas – Os trabalhos realizados na elaboração de pesquisas eleitorais por empresas especializadas, estão sendo interpretados de forma errônea por muitas pessoas ligadas às eleições.Inclusive os políticos, que estão comemorando resultados, que não espelham a realidade. Exemplo. Temos 24 deputados na Assembleia Legislativo, e oito na Câmara Federal. Os eleitores e também inúmeros políticos, acreditam que, no caso da Ale, os 24 mais bem votados as pesquisas estarão eleitos, ou reeleitos. Não é bem assim, pois temos o quociente eleitoral dos partidos, federações e coligações, sobras de votação, etc. Nas eleições de 2022 à Câmara Federal, tivemos deputado eleito com pouco mais de 12.600 votos, e candidatos que ficaram na suplência com mais de 28 mil votos, no caso da ex-senadora Fátima Cleide, do PT, que foi a 5ª mais bem votada e ficou de fora devido a legenda. Não se iludam que os 24 mais bem votados nas pesquisas serão os deputados da futura legislatura. O processo eleitoral é complexo...

Respigo

A disputa pelas duas vagas ao Senado ganha enorme mobilização no processo político-eleitoral em Rondônia. São dez nomes na disputa, sendo seis mulheres e quatro homens +++ Há quem aposte que serão eleitos um homem e uma mulher. E também quem aposte que teremos dois homens nos cargos hoje ocupados por Confúcio Moura (MDB), que está se desligando da política-eleitoral e Marcos Rogério (PL), que concorre a governador +++ O deputado-eleito com o menor número de votos (7,609) em 2022, Nim Barroso (PL) de Ji-Paraná, segundo pessoas ligadas a ele, receberá votação bem maior nas eleições de 4 de outubro. Argumentam que o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), que foi deputado junto com Nim, que se dedicou na eleição de Affonso à prefeitura e por isso tem o apoio na busca da reeleição +++ Cacoal tem dois deputados estaduais, Cássio Góes (PSD), que concorre à reeleição, e Cirone Deiró (União), candidato a vice-governador de Hildon Chaves (União). Mas o município deverá manter, no mínimo as duas vagas, porque a mulher de Cirone, Noeli (União) é candidata com chances reais de sucesso nas urnas.

• Faltam 10 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso vote com o cérebro, não o estômago.