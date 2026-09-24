Prefeitura de Jaru apresentará Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, na próxima sexta-feira (25)

Por ASSESSORIA

Publicada em 24/09/2026 às 14h33

Audiência pública acontecerá na Câmara de Vereadores, às 19h

Com o objetivo de apresentar o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, a Prefeitura de Jaru realizará uma audiência pública na próxima sexta-feira (25), a partir das 19h, no plenário da Câmara de Vereadores.

O PLOA detalha as despesas e a previsão de receita do município para o próximo ano, e é estabelecido no artigo nº 48 da Lei Complementar nº 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A população pode participar presencialmente da audiência, ou acompanhar a apresentação através da transmissão ao vivo no perfil do Facebook da Prefeitura de Jaru.