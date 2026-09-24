PSU 2027/1: IFRO oferta 1.306 vagas em cursos de graduação

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 24/09/2026 às 11h45

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1, que oferta 1.306 vagas em cursos de graduação, com ingresso no primeiro semestre de 2027. As oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio.

As vagas para os cursos de graduação são presenciais e estão distribuídas nos dez campi do Instituto: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Acesse o Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/ unificado

São três modalidades de graduações oferecidas pelo IFRO: Cursos superiores de Tecnologia, Licenciaturas e Bacharelados. Os cursos superiores de Tecnologia são cursos de formação específica em determinada profissão. As Licenciaturas são voltadas à formação de professores, enquanto os Bacharelados têm como objetivo a formação de profissionais generalistas.

Entre os 32 cursos de graduação no PSU 2027/1, destacam-se opções na área de Ciências Agrárias como Engenharia Agronômica, Zootecnia e Medicina Veterinária. Na área tecnológica, são oferecidos cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Redes de Computadores e Agrocomputação. Além disso, a instituição conta com formações nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Gestão Pública e Comercial, além de licenciaturas voltadas para a formação de docentes em Ciências Biológicas, Matemática, Física, Química, Geografia e Pedagogia.

Inscrições abertas!

As inscrições estão abertas desde o dia 19 de setembro até 13 de dezembro, devendo ser realizadas pela internet, no Portal de Seleção do IFRO. No ato da inscrição, é necessário informar os dados pessoais e as notas nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, de acordo com o Histórico Escolar do Ensino Médio.

Antes de finalizar a inscrição, o candidato deve consultar o edital e o Anexo II (Quadro de Cursos e Vagas). Os documentos fornecem as informações sobre campus, curso, turno, modalidade de ensino, número de vagas e modalidades de concorrência.

Edital dos cursos de graduação - PSU 2027/1

Quadro de vagas com a oferta de cursos por campi