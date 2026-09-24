Dudu Azevedo é confirmado em nova novela da Globo

Por IG

Publicada em 24/09/2026 às 10h32

Dudu Azevedo já tem um novo trabalho pela Globo. Em conversa com o PLAY VIEWS, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o ator revelou que está confirmado no elenco de “Paraíso Perdido”, próxima novela do Globoplay, inspirada livremente em obras do dramaturgo Nelson Rodrigues.

Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a trama terá 40 capítulos e será ambientada no Rio de Janeiro contemporâneo. A história reúne elementos de quatro obras de Nelson Rodrigues: “Bonitinha, mas Ordinária”, “A Mulher sem Pecado”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”.

O novo trabalho marca mais uma parceria de Dudu Azevedo com a emissora. No ano passado, ele retornou à Globo com uma participação em “Êta Mundo Melhor!” e também protagonizou a novela vertical “Amor sob Vigilância”.

Antes de voltar à emissora, Dudu também construiu uma trajetória na Record, onde protagonizou diferentes produções. Sobre essa nova fase profissional, o ator afirmou que se sente à vontade trabalhando na Globo.

“Eu tenho muitas relações aqui [na Globo]. Pra mim, é muito natural trabalhar na Globo, fazer novelas, séries… me sinto muito em casa”, declarou.

"Paraíso Perdido" terá trama marcada por segredos

A novela acompanha a poderosa família Werneck, liderada pelo empresário Heitor Werneck, personagem de Alexandre Nero. Conhecido como o “Rei do Ônibus”, o magnata mantém uma imagem de sucesso enquanto esconde conflitos e obsessões que movimentam a história.

A produção aposta em relações familiares conturbadas, desejos, segredos e disputas de poder. Entre os personagens, estão Maria Cecília, vivida por Alanis Guillen, e Heitor Júnior, papel de Juliano Floss. Juan Paiva interpretará Edgar, que estará envolvido em um triângulo amoroso com Maria Cecília e Ritinha, personagem de Larissa Bocchino.

Com direção artística de Joana Jabace, “Paraíso Perdido” será mais uma produção original do Globoplay e tem estreia prevista para 2027.