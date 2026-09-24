Samuel Costa vai criar Universidade Estadual de Rondônia com cinco polos e ampliar educação em tempo integral

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 11h04

Durante entrevista à TV Norte, afiliada ao SBT em Rondônia, o candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), afirmou que pretende tirar do papel um antigo projeto defendido para o estado: a criação da Universidade Estadual de Rondônia, com cinco polos distribuídos regionalmente.

Segundo Costa, a proposta é ampliar o acesso da população ao ensino superior e também à pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, descentralizando as oportunidades educacionais e formando profissionais de acordo com as vocações e necessidades de cada região.

“Vamos revolucionar na engenharia, nas humanas, nas exatas e na saúde, criando cursos capazes de potencializar o potencial de cada região e discutir a Rondônia do futuro: sustentável, tecnológica e com mais oportunidades para todos”, afirmou.

Na área da educação básica, Samuel Costa também declarou que pretende implantar 100 escolas em tempo integral, com uma proposta de educação acolhedora, humanizada e inclusiva. A iniciativa, segundo o candidato, deverá estar associada à valorização dos profissionais da educação e à melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes.

Costa afirmou ainda que a valorização dos trabalhadores da educação é um desafio que se arrasta há décadas em Rondônia e defendeu a realização de concursos públicos como instrumento para fortalecer o serviço público e garantir profissionais qualificados.

Outro ponto destacado durante a entrevista foi a criação de equipes interdisciplinares e multiprofissionais nas unidades de ensino, com a participação de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. A proposta tem como foco oferecer suporte a pessoas com deficiência, crianças e estudantes atípicos, além de seus cuidadores e famílias.

Para Samuel Costa, a política educacional deve ir além da sala de aula, contribuindo também para elevar a autoestima da população e fortalecer o sentimento de pertencimento.

“Queremos fazer uma educação acolhedora, humanizada e inclusiva, cuidando das pessoas e criando oportunidades. Quando melhoramos a educação e valorizamos quem trabalha nela, quem ganha é o povo de Rondônia”, declarou.

A proposta apresentada durante a entrevista integra a agenda de educação e desenvolvimento regional defendida pelo candidato, com a perspectiva de ampliar o acesso ao ensino superior, fortalecer a educação básica e preparar Rondônia para novos desafios econômicos, tecnológicos e sociais.