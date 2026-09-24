Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio Bolsonaro, estará em Jaru nesta quinta-feira (24)
Por Assessoria
Publicada em 24/09/2026 às 11h15
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 Jaru recebe nesta quinta-feira (24) um dos principais nomes da chapa presidencial do PL. O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), escolhido como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, estará na cidade para participar de uma grande reunião política organizada pelo deputado federal Lúcio Mosquini. 

O encontro foi anunciado por Lúcio Mosquini, que destacou a presença de Alfredo Gaspar como um reforço importante para o ato do PL em Jaru. Gaspar também confirmou sua participação e convidou apoiadores para a reunião. 

A presença de Gaspar dá ao encontro uma dimensão nacional: além de ser deputado federal por Alagoas, ele passou a integrar a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro como candidato a vice e ganhou projeção nacional durante sua atuação como relator da CPMI do INSS. Antes da política, foi promotor de Justiça e ocupou cargos na área de segurança pública em Alagoas. 

Um encontro que reúne nomes do PL

O ato também contará com a presença de lideranças e candidatos do PL em Rondônia. Conforme anunciado, estarão reunidos nomes como Lúcio Mosquini, Marcos Rogério, Fernando Máximo e Bruno Scheid, além de Alfredo Gaspar. 

Para Lúcio Mosquini, a reunião representa também a aproximação entre a mobilização política de Jaru e o cenário nacional, reunindo no mesmo espaço lideranças locais, estaduais e uma figura diretamente ligada à disputa pela Presidência da República.

 QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
  19 horas
  Comitê Eleitoral – Avenida Rio Branco
 Próximo ao antigo Barão Gastro Bar, em Jaru

A expectativa é de uma grande mobilização do PL em Jaru, com a presença de Alfredo Gaspar ao lado de Lúcio Mosquini.

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