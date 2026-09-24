Wiveslando Neiva reforça articulação política em Machadinho do Oeste, Nova Mamoré e Vale do Anari

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 11h07

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) cumpriu uma agenda de alinhamento com apoiadores e lideranças nos municípios de Machadinho do Oeste, Vale do Anari e Nova Mamoré. Em cada cidade, participou de caminhadas ao lado do deputado Ezequiel Neiva (PL), fortalecendo a presença da campanha nas diferentes regiões de Rondônia e ampliando o diálogo com lideranças, apoiadores e a população. Durante as visitas, Wiveslando também conversou diretamente com moradores, ouviu demandas e recebeu manifestações de apoio, reforçando o compromisso de manter uma atuação próxima e presente nos municípios.

Durante a passagem pelos municípios, Wiveslando Neiva destacou a receptividade encontrada em cada localidade. Segundo ele, a agenda contou com a participação de lideranças políticas, apoiadores e representantes da população, entre eles o prefeito de Vale do Anari, Cleone Lima, além dos vereadores Abílio Baiano, Adalto Ferreira, João Carlos, Reginaldo Batista e Romildo Lemos. vereadores dos municípios visitados. “Ficamos muito felizes com o carinho que recebemos em Machadinho do Oeste, Vale do Anari e Nova Mamoré. Foi uma agenda muito positiva, com a presença de lideranças, apoiadores e vereadores, além do prefeito Cleone Lima. Essa demonstração de confiança aumenta ainda mais nossa responsabilidade e nossa disposição para continuar essa caminhada”, frisou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a importância de seguir ao lado de Ezequiel Neiva durante a campanha. Para o candidato, o trabalho desenvolvido pelo deputado ao longo dos últimos anos contribui para dar credibilidade à sua candidatura e reforça o compromisso de continuar acompanhando de perto as demandas dos municípios. “Caminhar ao lado do Ezequiel é muito importante porque existe um trabalho construído e reconhecido em diversas regiões de Rondônia. Esse trabalho credibiliza nossa caminhada e nos dá a responsabilidade de continuar olhando para os municípios, ouvindo a população e buscando soluções para as demandas de cada região”, destacou.

O candidato lembrou ainda que sua relação com os municípios visitados não começou durante o período eleitoral. Ao longo dos últimos anos, Wiveslando acompanhou de perto as demandas apresentadas a Ezequiel Neiva e participou da caminhada do deputado pelas diferentes regiões do estado. “Sempre estive acompanhando o trabalho do Ezequiel e conhecendo de perto as necessidades dos municípios. Essa andança nos permite entender melhor a realidade de cada comunidade e reconhecer a importância das ações que foram realizadas em cada região. Agora, colocamos nossa experiência e nossa disposição à disposição da população para dar continuidade a essa caminhada”, encerrou.