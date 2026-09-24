Foragido acusado de crimes de homicídio, roubo e furto, é recapturado pela PM

Por Alerta Rolim

Publicada em 24/09/2026 às 09h00

Um homem identificado como Leandro, vulgarmente chamado de Gaguinho, que possuía um mandado de recaptura em aberto e diversas passagens pela Justiça, foi recapturado pela Polícia Militar do 10° Batalhão, na manhã desta quarta-feira (23), no município de Alto Alegre dos Parecis/RO.

Conforme as informações, o foragido é acusado de envolvimento em crimes de homicídio, roubo e furto. Após ser localizado e preso, ele foi conduzido à unidade policial para o registro da ocorrência.

Posteriormente, Leandro foi apresentado na unidade prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais.

Segundo o documento judicial, o mandado de recaptura foi expedido pela Vara Criminal de Rolim de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.