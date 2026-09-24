Rússia deseja um acordo de paz com a Ucrânia, não um cessar-fogo temporário, diz Kremlin

Por G1

Publicada em 24/09/2026 às 10h10

A "Rússia deseja um acordo de paz com a Ucrânia, não um cessar-fogo temporário", afirmou o governo russo nesta quinta-feira (24).

A declaração foi dada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, após jornalistas o questionarem sobre o convite feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Vladimir Putin compareça a uma reunião do G20 em dezembro, em Miami, na Flórida.

"Nenhuma decisão foi tomada sobre um encontro entre Trump e Putin em dezembro. É cedo demais para falar sobre uma possível agenda. Agradecemos o convite dos EUA, decidiremos nossa resposta", declarou.

Peskov também classificou como ilegal e uma forma de roubo a decisão da União Europeia de transferir para a Ucrânia receitas provenientes de ativos russos congelados: 1,4 bilhão de euros, o equivalente a mais de R$ 8 bilhões.

Em seu discurso na ONU, nesta quarta-feira (23), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez acusações contra Putin. Disse que ele pretende ampliar a guerra para outros países europeus, incluindo territórios da Otan, e que está usando soldados de 47 países na guerra.

O presidente também defendeu novas sanções contra Moscou e medidas para reduzir as receitas russas utilizadas no financiamento da guerra. Segundo Zelensky, países que mantêm comércio com a Rússia dão ao conflito mais tempo para continuar.

Ataques continuam

Nesta quinta, ataques com drones e mísseis russos contra a capital da Ucrânia, Kiev, e o nordeste do país mataram oito pessoas.

Em Kiev, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas, informou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko.

Os alvos atingidos incluem uma maternidade e uma fazenda, segundo autoridades ucranianas.

"Enquanto as pessoas dormiam, clarões de explosões iluminaram o céu. Mais uma vez, os principais alvos do ataque foram Kiev e a infraestrutura civil, incluindo edifícios residenciais, uma maternidade, infraestrutura energética e logística", disse Zelensky no Telegram.

Um bombardeio a um depósito de vegetais em uma fazenda, em uma vila na região nordeste de Kharkiv, matou seis pessoas e feriu outras 12.

Na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, o chefe da administração militar, Serhiy Lysak, afirmou que ataques russos durante a noite danificaram uma unidade médica e quebraram janelas em casas e uma escola próximas.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças atacaram instalações de defesa ucranianas, centros de logística e telecomunicações, bem como embarcações utilizadas pelos militares.