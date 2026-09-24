Homem é executado a tiros nas proximidades do campo do 13

Por hora1rondonia.com

Publicada em 24/09/2026 às 09h15

Um homem foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (23), nas proximidades do conhecido Campo do 13, na região do cruzamento da Rua Uruguai com a Avenida Pinheiro Machado, no bairro Embratel, em Porto Velho. A vítima foi surpreendida pelo atirador e atingida por pelo menos dois disparos na região da cabeça, em uma ação que, segundo relatos iniciais, teria ocorrido de forma rápida.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, testemunhas relataram que o autor dos disparos estaria em uma caminhonete de cor escura. Após se aproximar da vítima e efetuar os tiros, o suspeito teria acelerado e fugido rapidamente pelas vias da região. O local fica nas proximidades do Campo do 13, situado na Rua Uruguai, no bairro Embratel.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao endereço, onde realizaram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios e permitir o trabalho da Perícia Criminal. Os peritos deverão analisar a cena do crime, recolher evidências e levantar informações que possam contribuir para a identificação do responsável pela execução.

O caso deverá ficar sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que terá a missão de esclarecer a motivação do assassinato, identificar o autor dos disparos e localizar a caminhonete utilizada na fuga. A investigação também poderá contar com depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades.