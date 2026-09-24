Iniciativa que amplia acesso à educação infantil coloca TCE de Rondônia entre os finalistas de prêmio nacional de inovação

Por TCE-RO

Publicada em 24/09/2026 às 09h49

Garantir que mais crianças tenham acesso à educação infantil e oferecer aos gestores públicos informações mais precisas para enfrentar o déficit de vagas em creches. É esse impacto social que levou o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) à final de uma das mais importantes premiações de inovação do país.

A iniciativa Central de Vagas em Creches, desenvolvida pelo TCE, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), foi selecionada entre os finalistas do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial (J.Ex) 2026, na categoria Inovação Social, reconhecimento que destaca projetos capazes de transformar serviços públicos e gerar benefícios concretos para a população.

O projeto nasceu da necessidade de enfrentar um desafio que afeta diretamente milhares de famílias: a dificuldade de acesso a vagas na educação infantil.

MAIS TRANSPARÊNCIA E APOIO À TOMADA DE DECISÃO

Ao organizar informações, dar mais transparência à demanda e apoiar a tomada de decisões dos gestores, a Central de Vagas em Creches contribui para que políticas públicas sejam planejadas com maior eficiência e foco nas necessidades reais da população.

Mais do que uma solução tecnológica ou administrativa, a iniciativa representa um instrumento de garantia de direitos. Quando uma criança consegue acesso à creche, ampliam-se também as oportunidades de desenvolvimento infantil, inclusão social e apoio às famílias, especialmente às mães que dependem desse serviço para ingressar ou permanecer no mercado de trabalho.

INDUÇÃO DE MELHORIAS NA GESTÃO PÚBLICA

O reconhecimento nacional reforça o papel do TCE-RO como indutor de melhorias na gestão pública e de iniciativas voltadas à solução de problemas concretos da sociedade.

A presença entre os finalistas demonstra que os Tribunais de Contas podem ir além da fiscalização tradicional, atuando como parceiros na construção de políticas públicas mais eficazes e orientadas a resultados.

A nova conquista consolida a trajetória do TCE-RO como referência nacional em inovação com propósito social. Mais do que desenvolver ferramentas, o Tribunal tem investido em soluções capazes de gerar transformação, produzir resultados mensuráveis e ampliar a efetividade das políticas públicas.

Ao chegar novamente à final da premiação, a instituição reforça uma mensagem clara: inovar no setor público significa criar caminhos para que direitos sejam efetivamente entregues ao cidadão. E a Central de Vagas em Creches é um exemplo de como a tecnologia, a gestão baseada em dados e a atuação colaborativa podem ajudar a transformar demandas históricas em oportunidades reais para milhares de crianças e famílias.