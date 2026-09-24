Espigão do Oeste abre inscrições para a Copa Rural de Futebol Society 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/09/2026 às 09h40

As inscrições para a Copa Rural de Futebol Society 2026 estão abertas em Espigão D’Oeste e podem ser realizadas pelo site da Prefeitura. O prazo termina no dia 4 de outubro de 2026.

A competição será disputada em duas categorias: Masculino Master, destinada a atletas com mais de 40 anos, e Feminino. A organização é da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura.

A premiação prevista para a Copa Rural será de R$ 2.500 para a equipe campeã, R$ 1.300 para o segundo lugar e R$ 700 para quem terminar a competição na terceira colocação.

A iniciativa pretende reunir atletas e equipes da zona rural do município em torno do futebol society. A competição também é apresentada pela organização como uma oportunidade de integração entre as comunidades participantes.